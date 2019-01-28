Paşa böreği tarifi

Paşa böreği Aydın yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle yufkaları önceden bol bol yapılıp bozulmayacak şekilde saklanıyor. Yeneceği zaman yufkalar haşlanıp kıymayla bir araya getirilip yoğurtlu sosuyla servis ediliyor. Peki arama motorlarında da sık sık aranan paşa böreği nasıl yapılır? İşte tarifi…
İçi için:
Üzeri için:
Kızartmak için:
Haşlamak için:
Hamurun malzemelerini bir araya getirip yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.
Üzerini örtüp mayalanması için 15 dakika kadar bekletin.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tavanın boyuna göre açın.
Her birini tavada önlü arkalı kızartın.
Bir başka tavada kıymayı kavurun.
İçine ince doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.
İnce kıyılmış maydanozları ve baharatları da ekleyip altını kapatın.
Genişçe bir tavada suyu kaynatıp içine tuzu ilave edin.
Hamurları bu tuzlu suda 1’er dakikalığına tek tek haşlayın ve servis tabağına alın.
Üzerine kıymalı harçtan yayın.
Bu işlemi yufkalar bitene kadar sürdürün.
En üste yoğurt sosunu ve kırmızı biberli tereyağlı sosu gezdirin.
Dilimleyerek servis edin.