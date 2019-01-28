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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Paşa böreği tarifi
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Paşa böreği tarifi

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Paşa böreği tarifi

Paşa böreği Aydın yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle yufkaları önceden bol bol yapılıp bozulmayacak şekilde saklanıyor. Yeneceği zaman yufkalar haşlanıp kıymayla bir araya getirilip yoğurtlu sosuyla servis ediliyor. Peki arama motorlarında da sık sık aranan paşa böreği nasıl yapılır? İşte tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram un
  • 3 büyük yumurta
  • Yeterince su
  • Tuz

İçi için:

  • 250 gram kıyma
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 iri boy kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • Tuz

Üzeri için:

  • 500 gram süzme yoğurt
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ

Haşlamak için:

  • 2- 3 su bardağı su
  • Tuz

Hazırlanışı

Hamurun malzemelerini bir araya getirip yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp mayalanması için 15 dakika kadar bekletin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tavanın boyuna göre açın.

Her birini tavada önlü arkalı kızartın.

Bir başka tavada kıymayı kavurun.

İçine ince doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.

İnce kıyılmış maydanozları ve baharatları da ekleyip altını kapatın.

Genişçe bir tavada suyu kaynatıp içine tuzu ilave edin.

Hamurları bu tuzlu suda 1’er dakikalığına tek tek haşlayın ve servis tabağına alın.

Üzerine kıymalı harçtan yayın.

Bu işlemi yufkalar bitene kadar sürdürün.

En üste yoğurt sosunu ve kırmızı biberli tereyağlı sosu gezdirin.

Dilimleyerek servis edin.

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