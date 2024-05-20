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Mehmet Üstündağ
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Tarih ve lezzet bir arada

#Şanlıurfa#Mehmet Üstündağ#Kelebek Yazar

Şanlıurfa, dünya insanlık tarihini değiştiren neopolitik döneme ait kalıntılarla her ay uluslararası arası basında kendinden söz ettiriyor.

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Ben de uzun bir aradan sonra Şanlıurfa’ya gitme fırsatı buldum.

Tarih ve lezzet bir arada

Geçtiğimiz yıl, Hilton grubunun bünyesindeki beş yıldızlı DoubleTree by Hilton markası, şehirde yeni bir otel açmıştı. Hem Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini hem de oteli görme şansımız oldu.

Tarih ve lezzet bir arada

Urfa demek yemek demek tabii ki! Hilton markasının standartlarına uygun yöresel yemekler konusunda lider olma ilkesiyle oluşturulan mutfak ekibi, bu yöre yemekleri için özel seçilmiş bir kadro. Otel Şefi Mehmet Ferhat Yıldırım, yöresel yemekleri en lezzetli tarifleriyle servis ediyor.

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Tarih ve lezzet bir arada

Otelin genel atmosferine dönersek; lobisi şömine, şelale, traverten, ahşap, deri, yüksek tavanı, ışık oyunlarıyla oldukça keyifli. Açıldığı günden beri birçok önemli isme ev sahipliği yapmış otelin balo salonuna girince, gördüğümüz led’leri çok sevip, “Burada maç izleyelim” dediğimizde, “Aynısını Ali Koç da söylemişti” diye yanıt verdiler! Demek ki Fenerbahçe Başkanı da Şanlıurfa seyahatinde bu oteli tercih etmiş...

Tarih ve lezzet bir arada

Şanlıurfa’ya gitmişken Göbeklitepe ve Karahantepe’yi görmeden dönemezsiniz! 14 adet olduğu resmiyet kazanmış tepelerden müzeleşen Göbeklitepe sonrası, özel izinle Karahantepe’yi de gördük. Karahantepe’nin müzeleşmesi tahmini 2030’ları bulacak.

Tarih ve lezzet bir arada

‘Hadi Anlat’ başlıyor

Gazeteci Senem Aydın, yeni bir programa başlıyor. ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat’, 4 Haziran’da izleyiciyle buluşacak.

Tarih ve lezzet bir arada

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Sanat ve spor dünyasından yıldızlar, konuk olacakları programda Senem Aydın’a, daha önce hiç duymadığınız samimi açıklamalarda bulunacak. Aydın’ın konukları arasında Neslihan Atagül Doğulu, Volkan Demirel, Evrim Alasya, Ahmet Güneştekin gibi pek çok ünlü isim var.

Yeni sezona hazır

Geçen yıl eşi Zeynep Uslu ile, Derya Uluğ’un sahneye çıktığı bir düğünle evlenen Yiğit Uslu, Datça’daki otelinin yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Tarih ve lezzet bir arada

Beş yıldır Türkiye’nin ilk 100 oteli arasında yer alan Uslu Otel Royal Yathcing’in sahibi Yiğit Uslu, eşi Zeynep Uslu ile yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Her yıl yaptığı yeniliklerle Datça’nın çehresini değiştiren Uslu ailesine iyi bir sezon diliyorum.

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Tarih ve lezzet bir arada

#Şanlıurfa#Mehmet Üstündağ#Kelebek Yazar
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