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Çetin AYDIN
Haber Giriş: 14.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Palalı'nın fuhuş hattı! 62 kadın kurtarıldı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Palalı'nın fuhuş hattı! 62 kadın kurtarıldı

‘Palalı Sabri’ diye bilinen Sabri Çelebi’nin kaçak hayatı yaşadığı Fas’ta Türkiye bağlantılı fuhuş çetesi kurduğu ortaya çıktı. Tespitlere göre, Palalı Sabri’nin Fas’tan iş bulma bahanesiyle Türkiye’ye gönderdiği kadınlara zorla fuhuş yaptırılıyordu. Düzenlenen operasyonda 62 kadın kurtarıldı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Gezi’de eylemcilere palayla saldıran ve adı Palalı Sabri’ye çıkan Sabri Çelebi’nin kurduğu fuhuş ağını gün yüzüne çıkarttı. İddialara göre Fas’ta kaçak hayatı yaşayan Sabri Çelebi, Beyoğlu’nda iki ayrı gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları ve marketler açarak kendine özel bir bölge kurdu. Fas’tan iş bulma vaadiyle kandırdığı kadınları İstanbul’a gönderdi. İstanbul’da kadınları Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Çelebi ve adamları karşıladı.

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PASAPORTLARINA EL KONULDU

Havalimanında iner inmez pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulan kadınlar pansiyonlara yerleştirildi. Gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlar buralarda varlıklı Arap turistlere pazarlandı. Kadınlara cüzi bir para verilirken, büyük pastayı fuhuş çetesi aldı. Çete, kadınlar kimseyle bağlantı kurmasın diye pansiyon-otel ve gece kulübü arasındaki seyahatleri VIP araçlarla yaptı.

6 KİŞİ SORGUYA ALINDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gece çeteye operasyon başlattı. Operasyonda gece kulüplerinde çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırılan 62 kadın kurtarıldı. Aramalarda, tabanca ve 28 mermi ele geçti. Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Çelebi’nin de arasında bulunduğu 6 kişi Emniyet’te sorguya alındı.

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62 KADIN KURTARILDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gece kulüplerinde çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırılan çoğu Faslı 62 kadın kurtarıldı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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