MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Tatlı Tarifleri Soğuk baklava tarifi
GeriTatlı Tarifleri Soğuk baklava tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Soğuk baklava tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soğuk baklava tarifi

Bayram için farklı bir baklava hazırlamak isterseniz soğuk baklava tam size göre. Şerbeti sütle yapılan bu farklı lezzeti yiyenler çok sevecek. Peki soğuk baklava nasıl yapılır? İçine ceviz, fındık, fıstık veya badem koyabileceğiniz soğuk baklavanın üstüne şerbetten sonra çikolata tozu serpiliyor. Sizde denemek isterseniz işte tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk
Bu tarifi ne kadar beğendiniz?

Yapımı için malzemeler

  • Bir paket baklavalık yufka
  • 250 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

  • 1 su bardağı çekilmiş fıstık

Üzeri için: 

  • 1 çay bardağı bitter çikolata
  • Yarım çay bardağı şeker

Şerbeti için:

  • 5 su bardağı süt
  • 2 su bardağı şeker

 

Soğuk baklava tarifi Nasıl yapılır?

İlk olarak şerbeti hazırlayın.

Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.

Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.

Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.

Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.

Her 3 katta bir araları yağlayın.

3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.

Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.

Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.

Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.

Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.

Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.

En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.

Çikolatalı portakallı tart | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi