Mantar çorbası tarifi

Mantarlı güzelce yıkayıp temizleyin.



Ardından küp küp doğrayıp tencereye alın.



Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Limon suyunu da ekleyip mantarları güzelce haşlayın.



Farklı bir tencerede tereyağını eritin. Unu da ilave edip kavurun.



Unun rengi değişince sütü ekleyin.



Daha sonra su, karabiber ve tuz ilave edin.



Mantarları da süzüp ekleyin ve kaynayana kadar pişirin.

Afiyet olsun...