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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.03.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Mantar çorbası tarifi

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Mantar çorbası tarifi
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Soframızda çorbaların yeri her zaman ayrıdır. Lezzeti ve faydalı oluşuyla yemeklerimizde fark yaratan mantarın çorbası da ayrı bir güzel. Ancak, biz tarifimizde krema yerine süt kullanmayı tercih ettik. İşte, daha hafif olmasının yanı sıra lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir mantar çorbası tarifi.... Denemeden geçmeyin.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 300 gram kültür mantarı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Mantar çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Mantarlı güzelce yıkayıp temizleyin.

Ardından küp küp doğrayıp tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Limon suyunu da ekleyip mantarları güzelce haşlayın.

Farklı bir tencerede tereyağını eritin. Unu da ilave edip kavurun.

Unun rengi değişince sütü ekleyin.

Daha sonra su, karabiber ve tuz ilave edin.

Mantarları da süzüp ekleyin ve kaynayana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

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