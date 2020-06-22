Hepsi birbirinden lezzetli üstelik oldukça düşük kalorili kabak yemekleri

Kabaklı Şam kebabı tarifi Adını okuduğunuzda aklınızda klasik bir kebap canlanmasın çünkü bu yemeğin içinde et yok. Kabaklı Şam kebabı derken ana malzemesi kabak olan bir yemekten bahsediyoruz. Mücvere çok benzeyen bir yemek olan kabaklı Şam kebabı Malatya yöresine ait bir yemek. Ana yemek olarak da yardımcı olarak da tüketebileceğiniz bu tarifi pratik mezeler listenize de ekleyebilirsiniz.