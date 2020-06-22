Hepsi birbirinden lezzetli üstelik oldukça düşük kalorili kabak yemekleri
Kabak yaz aylarında en bol olan sebzelerin başında geliyor. Yapısı büyük oranda sudan oluşan, bu nedenle kalorisi de oldukça düşük olan kabakla dolmadan mücvere çeşit çeşit yemekler yapabilir, yaz sofralarınızı farklı lezzetlerle donatabilirsiniz. "Peki bunu nasıl yapacağım?" diye soruyorsanız, işte enfes kabaklı tarifler....
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Kabaklı Şam kebabı tarifi
Adını okuduğunuzda aklınızda klasik bir kebap canlanmasın çünkü bu yemeğin içinde et yok. Kabaklı Şam kebabı derken ana malzemesi kabak olan bir yemekten bahsediyoruz. Mücvere çok benzeyen bir yemek olan kabaklı Şam kebabı Malatya yöresine ait bir yemek. Ana yemek olarak da yardımcı olarak da tüketebileceğiniz bu tarifi pratik mezeler listenize de ekleyebilirsiniz.
Kabak yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden. Birçok farklı şekilde tüketilebilen kabağın en sevileni de kabak yemeği olsa gerek. İçine biraz da pirinç eklendiğinde çok daha doyurucu hale gelen pirinçli kabak yaz aylarında zeytinyağlılardan vazgeçemeyenler için birebir. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz…
Çayın yanına nefis mi nefis bir böreğe ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se doğru yerdesiniz. Kabak ve peynirin herkesin dillerine destan olmuş uyumunu en güzel şekilde ortaya koyan sıcacık lezzetli böreğimizin tarifini çok beğeneceksiniz. Gelin kabaklı peynirli böreğin nasıl yapıldığına bir bakalım…
Yaz aylarının vazgeçilmez sebzesi kabakla muhteşem bir çorba yapmaya ne dersiniz? Yumuşacık kıvamıyla yaz kış çorbadan vazgeçemeyenlerin hem yüzünü hem de midesini güldürecek olan kabak çorbası tarifi içinde bol miktarda süt olduğu için oldukça da besleyici. Siz de kabak çorbasını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Sebze yemeği sevenler için enfes bir tarif ile karşınızdayız. Kabak graten... Peynir ve kabağın en leziz uyumu herkesin beğenisini kazanacak. Akşam yemeğinde veya misafir sofralarınızın aranılan lezzetlerinden biri olacak kabak grateni mutlaka denemelisiniz. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Yemeklerinizin yanına çok yakışacak harika bir tarifimiz var. Sofranızda çiğ kabak salatasına da yer açın. Çabucak hazır olan bu salata hafif bir şeyler arayanlar için de ideal. Kabakları soyup rendeleyin. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. İşte bu kadar... Şimdiden afiyet olsun...
Dolmaların en güzeli, en hafifi, en sevileni kabak dolmasının zamanı geldi çattı. Etlisi ayrı zeytinyağlısı ayrı lezzetli olan kabak dolmasını özellikle yoğurtla servis ettiğinizde tadına doyum olmaz. Çok uğraşmadan yapabileceğiniz etli kabak dolmasının tarifini aşağı bırakıyoruz. Denemek istemez misiniz?
Havuçlu kabak çorbası, sebze çorbalarını sevenler için biçilmiş kaftan. Biz kıvamını koyulaştırmak için içine biraz un ve süt koyduk ama dilerseniz siz çorbanızı bu malzemeler olmadan da yapabilir, çok daha hafif bir sonuç elde edebilirsiniz. Oldukça pratik olan havuçlu kabak çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kabak sevenlerin bayılacağı harika bir tarifimiz var: Amasya yöresine ait kabak kabuğu kavurması tarifi... Bu tarifte kabakların sadece kabuklarını kullanmanız gerekiyor adından da anlaşıldığı gibi. İçini ise başka tarifte kullanıp bir kabaktan iki farklı yemek çıkarabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Mücver sebzeyle yapılabilecek en pratik ve lezzetli yemeklerin başında geliyor. Havuç, balkabağı, hatta brokoliyle bile yapılabilecek mücveri biz bugün klasik tarife sadık kalarak kabak ve patatesle yaptık. Yoğurtla yemenizi tavsiye ettiğimiz mücverin malzemeleri ve yapılışı hemen aşağıda...
İmambayıldı Türk ve Yunan mutfağının en sevilen sebze yemeklerindendir. Genellikle patlıcanla yapılan imambayıldıyı kabakla denediğinizde de enfes sonuçlar elde edebilirsiniz. Kalorisi de oldukça düşük olan bu sebze yemeğini siz de zevkle yiyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Yaz gelince yeşil sebzeleri daha bir zevkle yemeye başlıyoruz. Bunların başında da kabak geliyor. Yoğurtlu, yumurtalı sosuyla bir nevi graten olan fırında kabak turtasının yapılışını arıyorsanız tarifimiz huzurlarınızda. İşte mutlaka denemeniz gereken fırında kabak turtası tarifi...
Her zaman aynı yemekleri pişirmekten, yemekten, ailenize yedirmekten sıkıldınız artık değil mi? Biraz da ünlü şeflerin elinden çıkmış gibi görünen, damak tadınızı geliştirecek yemekler yapmak istiyorsunuz. O halde doğru yerdesiniz! Fırında adaçaylı ekşi kremalı kabağı mutlaka denemelisiniz...
Kabak mücverin lezzeti hepimizin malumu. Peki bu yemeğe güzelce eriyen cheddar peyniri de eklersek ne olur? O hepimizin malumu olan lezzet birkaç katına çıkar. Peynirin erimesiyle de sadece damağa değil göze de hitap eden bir tarif ortaya çıkıyor. Herkesin bayılacağını garanti edebiliriz.
Daha çok salata ve yemeklerde kullandığımız kabak ile çorba yapmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, yoğurtlu kabak çorbası nefis bir tercih olabilir. Özellikle diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir. Protein ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacak yoğurtlu kabak çorbasını denemek isterseniz, işte tarifi... Haydi mutfağa! Şimdiden afiyet olsun ve kolay gelsin.
Görüntüsü bildiğiniz kabak dolmasına benziyor ama lezzeti çok farklı. Hatay, Kilis, Gaziantep gibi güneydoğu illerimizin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan şıhıl mahşi ya da bir diğer adıyla kabak mıhşısı, farkını kabakların çiğden değil, kızartılarak doldurulmasıyla yaratıyor. İç malzemeleri de klasik kabak dolmasından farklı olan şıhıl mahşi tarifimiz aşağıda…
Kabak yaz aylarının en sevilen ve en sık tüketilen sebzelerinden. Kalorisinin düşük olması, içeriğinde bol miktarda su olması da kabağı yaz aylarında hafif bir şeyler arayanların gözdesi haline getiriyor. Kabakla hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız bir de zeytinyağlı kabak kavurmasını deneyin. Et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi tek başına ana yemek olarak da tüketebileceğiniz kabak kavurmasını çok beğeneceğinizden eminiz.
Sütlü kabak çorbası hep aynı çorbaları tüketmekten sıkılanlar için harika bir alternatif olabilir. Kışın Girit, yazın da sakız kabağıyla yapabileceğiniz bu çorbayı evdeki herkes çok beğenecek, tadan tarifini isteyecek. Meraklanmaya başladıysanız hemen tarifimize geçelim…
Makarna yemek istiyor ama çok fazla karbonhidrat ya da gluten tüketmek istemiyorsanız o zaman kabak makarnası imdadınıza yetişiyor. Biz kabak makarnasının üzerine avokado, somon, çilek ve peynir ekledik ama siz arzu ederseniz çok farklı malzemelerle de bu makarna salatasını yapabilirsiniz. İşte nefis tarifi...
Kabak dolması sevenleri de karnıyarık sevenleri de tek bir yemekle mutlu edecek bir tarifimiz var: Kabak sandal diye de bilinen sandal sefası. Kavrulmuş kıymanın kabakların içine doldurulması ve üzerinde beşamel sosla fırında pişirilmesi diye özetleyebileceğimiz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Biz bugün kıymalı sandal sefası yaptık ama tavuklu hatta peynirli sandal sefası bile yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
İşte deneyebileceğiniz farklı bir salata tarifi daha! Hem pratik hem de oldukça lezzetli... Tek yapmanız gereken rendelenmiş havuç ve kabakları yağda hafifçe çevirip sonra da yoğurt, sarımsak ve cevizle karıştırmak. Hepsi bu kadar! Yoğurtlu meze ve salatalı sevenlerin bayılacağından eminiz.
Yaz aylarının en sevilen kokularındandır akşam üstleri mutfaklardan gelen mis gibi kızartma kokuları. Patlıcan biber de çok güzeldir ama çıtır çıtır kabak kızartmasının tadı da başka hiçbir şeyde bulunmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz kabak kızartması tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Genellikle pişirilerek yenen kabağı çiğ de tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin kabağa sarımsaklı yoğurt ekleyip farklı bir cacık elde edebilirsiniz. Bol miktarda su içeren bu tarif yaz günlerinde hem açlığınızı kolayca geçirecek, hem de buz gibi lezzetiyle içinizin ferahlamasını sağlayacak.