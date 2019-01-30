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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Sandal sefası tarifi
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Sandal sefası tarifi

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Sandal sefası tarifi

Kabak dolması sevenleri de karnıyarık sevenleri de tek bir yemekle mutlu edecek bir tarifimiz var: Kabak sandal diye de bilinen sandal sefası. Kavrulmuş kıymanın kabakların içine doldurulması ve üzerinde beşamel sosla fırında pişirilmesi diye özetleyebileceğimiz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Biz bugün kıymalı sandal sefası yaptık ama tavuklu hatta peynirli sandal sefası bile yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 5 adet orta boy kabak
  • 250 gram kıyma
  • Sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • Kaşar peynir rendesi

Beşamel sos için:

  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı ılık süt
  • Tuz

Hazırlanışı

Kabakları iyice yıkayıp saplarını kesin.

Dikey olarak ortadan ikiye bölüp bir tatlı kaşığı ile içlerini oyun.

Bir tencerede su kaynatın. Kaynamış suya attığınız kabakları 8 dakika haşlayıp çıkarın ve tepsiye dizin.

Bir tavada kıymayı kavurmaya başlayın.

Suyunu çekince içine biraz sıvı yağ ekleyin.

Yemeklik doğradığınız soğanları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Rendelediğiniz sarımsak ve domatesleri de ilave ederek kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Tuzunu ve karabiberini de ekleyip altını kapatın.

Karışımı kabakların ortalarına bölüştürün.

Beşamel sos için tereyağını bir sos tenceresinde eritin.

İçine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Hafifçe pembeleşen una ılık sütü ekleyin ve topaklanmasını önlemek için hızlıca karıştırın.

Altını kısıp 2 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sosunuz hazır.

Beşamel sosu kıymaların üzerine gezdirin.

Yarım çay bardağı kadar suyu tepsinin kenarından kabakların dibine dökün.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp 10 dakika pişirin. Bu arada kaşarı rendeleyin.

10 dakikanın sonunda tepsiyi fırından çıkarıp rendelediğiniz kaşarı kabakların üzerine bölüştürün.

Tepsiyi yeniden fırına verin. Kaşarlar eriyip hafifçe kızarınca yemeğiniz servise hazırdır.

 

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