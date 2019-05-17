Çıtır kabak kızartması tarifi

Yaz aylarının en sevilen kokularındandır akşam üstleri mutfaklardan gelen mis gibi kızartma kokuları. Patlıcan biber de çok güzeldir ama çıtır çıtır kabak kızartmasının tadı da başka hiçbir şeyde bulunmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz kabak kızartması tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Kabakları yıkayıp halka halka doğrayın.
Üzerine sütü döküp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
Kabakları sütten alın.
Sütün içine yumurta, un, kabartma tozu, tuz ve pul biberi ilave edin.
Güzelce çırparak kıvamlı bir hamur elde edin.
Yağı derin bir tavada kızdırın.
Kabakları hamura bulayıp kızgın yağda kızartın.
İçine nane ve sarımsak eklenmiş yoğurtla servis edebilirsiniz.