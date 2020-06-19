Kabak çorbası tarifi

Kabakları soyup ufak ufak doğrayın.

Tereyağı ve sıvı yağı tencerede kızdırın.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Un kavrulunca bir yandan hızla çırparak sütü de ekleyin.

Sütün ardından suyu da ilave edip unun topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Çorba kaynamaya başlayınca içine kabakları da ekleyin.

Kabaklar yumuşadığında çorbayı blender’dan geçirip tuzu ve karabiberi ekleyin.

Kıvamı çok koyu olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Çorbanızı üzerini maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun…