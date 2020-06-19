Kabak çorbası tarifi
Yaz aylarının vazgeçilmez sebzesi kabakla muhteşem bir çorba yapmaya ne dersiniz? Yumuşacık kıvamıyla yaz kış çorbadan vazgeçemeyenlerin hem yüzünü hem de midesini güldürecek olan kabak çorbası tarifi içinde bol miktarda süt olduğu için oldukça da besleyici. Siz de kabak çorbasını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet yeşil kabak
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı süt
- 4 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
- Birkaç dal maydanoz
Kabak çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Kabakları soyup ufak ufak doğrayın.
Tereyağı ve sıvı yağı tencerede kızdırın.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Un kavrulunca bir yandan hızla çırparak sütü de ekleyin.
Sütün ardından suyu da ilave edip unun topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
Çorba kaynamaya başlayınca içine kabakları da ekleyin.
Kabaklar yumuşadığında çorbayı blender’dan geçirip tuzu ve karabiberi ekleyin.
Kıvamı çok koyu olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz.
Çorbanızı üzerini maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun…