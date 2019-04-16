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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kabak imambayıldı tarifi

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Kabak imambayıldı tarifi

İmambayıldı Türk ve Yunan mutfağının en sevilen sebze yemeklerindendir. Genellikle patlıcanla yapılan imambayıldıyı kabakla denediğinizde de enfes sonuçlar elde edebilirsiniz. Kalorisi de oldukça düşük olan bu sebze yemeğini siz de zevkle yiyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy kabak
  • 2 adet orta boy soğan
  • 1 adet orta boy domates
  • 4 diş sarımsak
  • 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet defne yaprağı
  • 3 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
  • 2 adet sivri biber
  • Tuz
  • Kabakları kızartmak için sıvı yağ

Sosu için:

  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı salça

Hazırlanışı

Kabakların başlarını ve saplarını kesin. Kabuklarını soymayın.

İyice yıkadığınız kabaklara çatalla yukarıdan aşağı çizikler atın.

Kabakları boydan ikiye bölüp göbeklerini çıkarın.

Sıvı yağı kızdırıp kabakları güzelce kızartın.

Kağıt havlu serilmiş bir tabağa aldığınız kabakları kenara koyun.

Soğanları piyazlık, domatesleri ise küp küp doğrayın.

Biberleri ince ince kıyın. Sarımsakları soyup ikiye bölün.

Zeytinyağını tavada ısıtıp sırasıyla soğan ve sarımsakları ekleyip biraz tuzla soteleyin.

Sivri biberleri ve defne yaprağını da ilave edin.

Son olarak domatesleri tencereye alıp suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin.

Kabakları fırın kabına dizip soğanlı harcı kabakların ortalarına paylaştırın.

Salçayı suyla açıp içine tuz ekleyin.

Kabakların üzerine salçalı sosu gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Kabakları fırında 20-25 dakika pişirdikten sonra ister ılık, ister soğuk servis edin.

Arzu ederseniz fırından çıkarmadan önce kısa bir süre önce üzerine peynir serpip erimesini bekleyebilirsiniz.

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