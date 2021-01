Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri arasında Türkiye'den 5 lezzet

TasteAtlas'ın kullanıcı oylarıyla belirlenen dünyanın en iyi 100 geleneksel yemeği listesi açıklandı.

Listede Türkiye'den birbirinden güzel 5 lezzet yer alırken birinci sıraya İtalya'dan Margherita pizzanın yerleşti.

İkinci sırayı ise en sevilen lezzetlerimizden Adana kebap aldı.

Listede, üçüncü sırada ise Japonya'dan ramen (erişte) yer bulunuyor.

Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise biber dolması, sarma, köfte ve döner oldu.

Liste şöyle:

1- Pizza Margherita (İtalya)

2- Adana kebap (Türkiye)

3- Ramen (Japonya)

4- Lomo saltado (Peru)

5- Döner kebap (Türkiye)

6- Tacos al pastor (Meksika)

7- Saltibarsciai (Litvanya)

8- Gyoza (Japonya)

9- Cochinita pibil (Meksika)

10- Sarma (Türkiye)

11- Dolma (Türkiye)

12- Gyros (Yunanistan)

13- Risotto alla Milanese (İtalya)

14- Arroz de marisco (Portekiz)

15- Lasagne alla Bolognese (İtalya)

16- Tagliatelle al ragu alla Bolognese (İtalya)

17- Tom yum (Tayland)

18- Ceviche (Peru)

19- Pasta carbonara (İtalya)

20- Köfte (Türkiye)

21- Barbekü kaburga (ABD)

22- Churrasco (Brezilya)

23- Haçapuri (Gürcistan)

24- Pierogi (Polonya)

25- Parrilla (Arjantin)

26- Cacio e pepe (İtalya)

27- Laksa (Malezya)

28- Ossobuco alla Milanese

29- Trenette al pesto (İtalya)

30- Cevapi (Bosna Hersek)

31- Pad thai (Tayland)

32- Spaghetti aglio e olio (İtalya)

33- Tavuk tandoori (Hindistan)

34- Fajita (ABD)

35- Pho (Vietnam)

36- Shabu-shabu (Japonya)

37- Tereyağlı tavuk (Hindistan)

38- Bistecca alla Fiorentina (İtalya(

39- Gulaş (Macaristan)

40- Amatriciana (İtalya)

41- Enchiladas (Meksika)

42- Bulgogi (Güney Kore)

43- Biryani (Hindistan)

44- Parmigiana (İtalya)

45- Suşi (Japonya)

46- Satay (Endonezya)

47- Pekin ördeği (Çin)

48- Falafel (İsrail)

49- Saşimi (Japonya)

50- Francesinha (Portekiz)

51- Salmorejo (İspanya)

52- Tonkatsu (Japonya)

53- Chile relleno (Meksika)

54- Xialongbao (Çin)

55- Tempura (Japonya)

56- Cheeseburger (ABD)

57- Musakka (Yunanistan)

58- Borscht (Ukrayna)

59- Hargow (Çin)

60- Kare raisu (Japonya)

61- Paella (İspanya)

62- Spaghetti alle vongole (İtalya)

63- Pelmeni (Rusya)

64- Viyana schnitzel'i (Avusturya)

65- Lechon (Filipinler)

66- Fondü (İsviçre)

67- Burrito (Meksika)

68- Stroganoff (Rusya)

69- Feijoada (Brezilya)

70- Bibimbap (Güney Kore)

71- Coq au vin (Fransa)

72- Tajin (Fas)

73- Kare-kare (Filipinler)

74- Manakiş (Lübnan)

75- Sarı köri (Tayland)

76- Şakşuka (Tunus)

77- Tortellini in brodo (İtalya)

78- Biberli yengeç (Singapur)

79- Beef bourguignon (Fransa)

80- Rendang (Endonezya)

81- Cha gio (Vietnam)

82- Çıtır pata (Filipinler)

83- Ratatouille (Fransa)

84- Peri peri tavuğu (Mozambik)

85- Soupe a l'oignon (Fransa)

86- Kızarmış tavuk (ABD)

87- New England deniz tarağı çorbası (ABD)

88- Paprikas esirke (Macaristan)

89- New York tarzı pizza (ABD)

90- Fis paprikas (Hırvatistan)

91- Cochinillo (İspanya)

92- Beef Wellington (İngiltere)

93- Laksa köri (Singapur)

94- Steak tartare (Fransa)

95- Nasi lemak (Malezya)

96- Fish and chips (İngiltere)

97- Bouillabaisse (Fransa)

98- Chili con carne (ABD)

99- Ördek etli pilav (Singapur)

100- Jambalaya (ABD)

TÜRK MUTFAĞI HAKKINDA 3 BİNDEN FAZLA HABER

Diğer yandan medya takip kurumu Ajans Press, Türk mutfağı ile alakalı basına yansıyan haberleri inceledi.

Kurum, dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Türk mutfağı ile alakalı basına 3 bin 307 haber yansıdığı tespit edildi.

Adana kebap ile çıkan haber adedi ise 285 olurken, köfte ile alakalı 5 bin 593 haber olduğu kaydedildi.