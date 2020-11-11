Onlar Türkiye'nin en sevilenleri! İlk sıraya çok şaşıracaksınız çünkü...
TasteAtlas kullanıcılarının oyları ve puanlarıyla devamlı yenilenen en popüler 100 lezzet listesi mutlaka görülmeli. Yemekleri tanıtmanın yanı sıra mekan önerilerinde bulunan listeyi sizin için aşağıda sıraladık.
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Günümüzde dünyanın neresine gidersek gidelim yerelin ve geleneksel lezzetlerin değeri gittikçe artıyor. Tıpki Türkiye'de olduğu gibi... Bu lezzetleri ön plana çıkarmak ve başka ülkelerdeki yemek meraklılarına tanıtmak amacıyla kurulan TasteAtlas sitesinde de Türkiye'nin karşı konulmaz lezzetlerinin önemli bir yeri var.
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Özellikle site kullanıcılarının oyları ve puanlarıyla devamlı yenilenen en popüler 100 lezzet listesi mutlaka görülmeli. Yemekleri tanıtmanın yanı sıra mekan önerilerinde bulunan listeyi sizin için aşağıda sıraladık. İşte dünyanın dört bir yanındaki yemek meraklıları için en popüler 100 lezzetimiz...
3
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İç pilav - Türkiye geneli (4,2 puan) Antalya - 7 Mehmet Diyarbakır - Kaburgacı Selim Amca İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası Sapanca - Eker Lokantası
4
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Keşkül - Türkiye geneli (4,1 puan) Boyoz - İzmir (3,9 puan) İzmir - Alsancak Dostlar FırınıPatlıcan salatası - Türkiye geneli (4,0 puan)
5
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Ramazan pidesi - Türkiye geneli (4,3 puan) Revani - Türkiye geneli (4,1 puan) Cezerye - Mersin (3,7 puan) Kuymak - Karadeniz Bölgesi (4,2 puan)
6
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Pestil - Türkiye geneli (4,0 puan) Kol böreği - Türkiye geneli (4,2 puan) Yumurtalı pide - Kayseri (4,1 puan) Supangle - Türkiye geneli (3,7 puan)
7
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Türlü - Türkiye geneli (3,7 puan) Kemalpaşa - Kemalpaşa Mahallesi (3,7 puan) Tarhana çorbası - Türkiye geneli (3,7 puan) Keşkek - İç Anadolu Bölgesi (3,7 puan)
8
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Lor - Türkiye (4,4 puan) Midye tava - Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul - Şampiyon Kokoreç Alinazik kebabı - Gaziantep (4,4 puan) Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
9
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İzmir köfte - İzmir (4,4 puan) İstanbul - Şahin Lokantası Kadınbudu köfte - İzmir (4,1 puan) İstanbul - Şahin Lokantası
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Şöbiyet - Türkiye geneli (4,1 puan) Gaziantep - Baklavacı Zeki İnal İstanbul - Karaköy Güllüoğlu Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
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Tulum peyniri - Türkiye geneli (4,3 puan) Biber dolması - Türkiye geneli (3,9 puan)
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Ayva tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul - Sakarya Tatlıcısı İstanbul - Şehir Meyhanesi İstanbul - Havuzlu Restaurant İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası İstanbul - Kıyı Restaurant
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Yayla çorbası - Türkiye geneli (4,1 puan) İrmik helvası - Türkiye geneli (4,4 puan)
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Bulgur pilavı - Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul - Lipa Restaurant Ankara - Çukurağa Sofrası Konya - Lokmahane İstanbul - Asitane Restaurant Kars - Hanımeli Kars Mutfağı
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Güllaç - Türkiye geneli (3,8 puan) İstanbul - Karaköy Güllüoğlu İstanbul - Borsa İstanbul - Kaşıbeyaz Bosphorus Kumpir - Türkiye geneli (4,2 puan)
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Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan) Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava Gaziantep - Şirvan Baklava Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları
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Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Zeynel Muhallebicisi İstanbul - Sütiş
18
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Kabak mücveri - Türkiye geneli (4,0 puan) Menemen - Türkiye geneli (4,4 puan) Kabak tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan) Adapazarı - Tunatan Tesisleri Serdivan
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Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Nişantaşı Hünkar İstanbul - Şahin Lokantası Mersin - Buğday Mersin
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Domates çorbası - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Şayan Haşlama - Türkiye geneli (3,7 puan) İstanbul - Nato Restaurant
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Haydari - Türkiye geneli (4 puan) İstanbul - İsmet Baba Restaurant Osmangazi - Selçuk Restaurant Mersin - Rina Restaurant
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Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan) Gaziantep - Aşina İstanbul - Develi Kebap Gaziantep - Yörem İstanbul - Hamdi Restaurant
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Mısır ekmeği - Karadeniz Bölgesi (3,9 puan) İstanbul - Hayvore İstanbul - Takanik Balık Boza - Türkiye geneli (4,1 puan)
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Midye dolma - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Midyeci Ahmet İstanbul - Mercan Kokoreç
25
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Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Şahin Lokantası İstanbul - Özsüt İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
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Cağ kebabı - Erzurum (4,3 puan) Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap Bal kaymak - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Boris’in Yeri
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İnegöl köfte - İnegöl (4,2 puan) İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi İnegöl - Zeynel İnegöl Köftecisi İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi
Etli ekmek - Konya (4,6 puan) Konya - Havzan Etliekmek 1 Konya - Cemo Etliekmek-Selçuklu Lokma - Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul - Tarihi Harbiye Fırını İstanbul - Saray Muhallebicisi Trabzon - Lokma Tatlı
30
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Sigara böreği - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Ma’Na İstanbul - Tarihi Sarıyer Börekçisi İstanbul - Kıyı Restaurant Beyaz peynir - Türkiye geneli (4,1 puan)
31
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İşkembe çorbası - Türkiye geneli (3,4 puan) İstanbul - Lale İşkembecisi İstanbul - Tarihi Haliç İşkembecisi İstanbul - Akar Lokantası Ankara - Rumeli İşkembecisi İstanbul - Şayan
32
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Tombik - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Bambi Cafe Şekerpare - Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul - Nar Lokanta İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası Salep - Türkiye geneli (4,8 puan)
33
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Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,3 puan) İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası Batman - Çömçe
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Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan) İstanbul - Develi Kebap İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta İstanbul - Sur Ocakbaşı İstanbul - Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu İstanbul - Çanak Kebap ve Katmer
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Pide ekmeği - Türkiye geneli (4,4 puan) Kuşadası - Öz Urfa Hünkar beğendi - İstanbul (4,4 puan) İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası İstanbul - Rami Restaurant
36
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Künefe - Türkiye geneli (4,4 puan) Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Borsa İstanbul - Beyti İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kafadaroğlu İstanbul - Saray Muhallebicisi
37
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Kaymak - Türkiye geneli (4,5 puan) Tantuni - Mersin (4,4 puan) İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe Mersin - Memoş Tantuni İstanbul - Kadıköy Tantuni
38
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Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
39
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Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,2 puan) Afyonkarahisar - İkbal Lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Kanaat Lokantası
40
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Simit - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Galata Simitçisi İstanbul - Simit Sarayı İstanbul İstanbul - Sade Kahve
41
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Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan) Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta Gaziantep - Ünal Et Lokantası Gaziantep - Akşam Simit Fırını Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi İstanbul - Köşkeroğlu
42
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Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Bebek Yufkacısı İstanbul - Bizim Ev Bazlama - Türkiye geneli (4,4 puan) Ankara - Zenger Paşa Konağı Yalıkavak - Havva
43
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Humus - Türkiye geneli (4,4 puan) Sucuk - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Yeni Lokanta-Bar İstanbul - Pattis İstanbul - Namlı Gurme İstanbul - Virginia Angus İstanbul - Faros
44
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Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan) İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Şehzade Cağ Kebap
45
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Lahmacun - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Tatbak İstanbul - Halil Lahmacun İstanbul - Borsam Taşfırın İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu
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Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan) Fethiye - Paşa Kebap Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Fasuli Tophane Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı İstanbul - Van Kahvaltı Evi İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı
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Tavuk şiş - Türkiye geneli (4,1 puan) Selçuk - Ejder Restaurant İstanbul - Ali Haydar İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı Fethiye - Mozaik Bahçe
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Kokoreç - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Güneş Kokoreç Ankara - Pikolet Piknik İstanbul - Gala Kokoreç Kısır - Mersin (4,2 puan)
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İskender kebap - Bursa (4,5 puan) Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta İstanbul - Kasap Osman Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde Bursa - Kebapçı İskender Teyyare İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş
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Tulumba - Türkiye geneli (4,3 puan) İzmit - Osmanlı Tulumbacısı
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Muhallebi - Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Karaköy Özsüt İstanbul - Zeynel Muhallebicisi
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Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan) Göreme - Nazar Börek ve Gözleme İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu İstanbul - Mola Gözleme Evi İstanbul - Bütme Evi İstanbul - Gülhane Sur Cafe
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Aşure - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Lale Restaurant İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
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Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan)
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Adana kebap - Adana (4,5 puan) İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı Adana - Birbiçer Kebap Salonu İstanbul - Adana Ocakbaşı İstanbul - Kebapçı Enver Usta Adana - Kebapçı Cik Cik Ali
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Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Asri Turşucu İstanbul - Özcan Turşuları İstanbul - Petek Turşuları İstanbul - Vonalı Celal İstanbul - Pelit Turşucusu
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Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan) İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir İstanbul - Altan Şekerleme İstanbul - Lokum İstanbul İstanbul - Koska Helvacısı
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Açma - Türkiye geneli (3,9 puan) Döner kebap - Bursa (4,5 puan) İstanbul - Bayramoğlu Döner İstanbul - Dönerci Şahin Usta İstanbul - Zümrüt Büfe İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Bambi Cafe
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Dolma - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Asitane Restaurant Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Yeni Lokanta-Bar İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu İstanbul - Casita İstanbul - Kardeşim Mantı
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Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Karaköy Güllüoğlu Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul - Hamdi Restaurant İstanbul - Nusr-Et Steakhouse
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Köfte - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Develi Kebap İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi
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Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Hayvore İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı
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Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan) İstanbul - Mini Dondurma Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi İstanbul - Mado İstanbul - Serez Dondurmacısı İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı
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Börek - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Borsa İstanbul - Ma'Na İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Beyti İstanbul - Kıyı Restaurant