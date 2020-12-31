Ayva dolması, Osmanlı'dan günümüze uzanan en nadide lezzetlerimizden. Ayva ile kıymalı dolma fikri ilk bakışta çok uyumlu gelmiyor ama bu benzersiz lezzeti bir kez tattığınızda bir daha vazgeçemezsiniz. Hürriyet Lezizz yazarı şef Rüzgar Sünbül, sizin için enfes bir ayva dolması tarifi hazırladı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

Fırında

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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