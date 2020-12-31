Ayva dolması tarifi
Ayva dolması, Osmanlı'dan günümüze uzanan en nadide lezzetlerimizden. Ayva ile kıymalı dolma fikri ilk bakışta çok uyumlu gelmiyor ama bu benzersiz lezzeti bir kez tattığınızda bir daha vazgeçemezsiniz. Hürriyet Lezizz yazarı şef Rüzgar Sünbül, sizin için enfes bir ayva dolması tarifi hazırladı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 6 adet ayva
- 1 adet kuru soğan
- 200 gram az yağlı kıyma
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 adet limon
- Çeyrek demet maydanoz
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Ayva dolması tarifi Nasıl yapılır?
Sap kısımlarını aldığınız ve üst kısımlarını kapak şeklinde kestiğiniz ayvaların iç kısımlarını bir oyacak yardımıyla boşaltın.
Taban kısımlarını delmemeye özen gösterin.
Kararmaması için taze sıkılmış limon suyu ilave ettiğiniz suda bekletin.
Kıymalı iç harcı için kuru soğanı küçük küpler halinde kesin.
Bol suda yıkadığınız pirinçlerin suyunu süzdürün.
Pirinç, doğranmış kuru soğan, maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyon ilavesiyle karıştırın.
Limonlu suda bekleyen ayvaları fazla suyunu süzdürüp fırın tepsisine yerleştirin.
İç kısımlarını hazırladığınız kıymalı iç harçla doldurun.
Sıcak suyu üzüm pekmeziyle karıştırıp kenar kısmından fırın tepsisine alın.
Ayva dolmalarını önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.
Dereotuyla son dokunuşları yapıp servis edebilirsiniz.
Hazırladığınız ayva dolmalarını pekmezli sıcak su ilavesiyle tencerede ve kısık ateşte de pişirebilirsiniz.
Arzu ettiğiniz baharatları çiğden hazırladığınız dolma harcına katabilirsiniz.
Üzüm pekmeziyle hazırladığınız sıcak suya arzuya göre çok az miktarda domates salçası veya biber salçası katabilirsiniz.