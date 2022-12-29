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HABERLERKelebek Haberleri

2022'de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Güncelleme Tarihi:

#Yılın Magazin Olayları#2022'Nin Magazin Olayları#2022'Ye Damga Vuran Magazin Olayları
2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:57

Magazin dünyası her yıl olduğu gibi bu yılı da hareketli geçirdi. Ancak bazı şeyler hafızalarda öyle bir yer edindi ki, deyimi yerindeyse 2022'ye damga vurdu. İşte yılın magazin olayları!

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EDİS-ZEYNEP BASTIK DANS

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Şarkıcı Edis ve Zeyep Bastık'ın cesur dansı günlerce konuşuldu. Bastık konuyla ilgili 'Çok abartıldı. Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz...' dedi.

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Edisten Zeynep Bastık açıklaması...Dans görüntüleri çok konuşulmuştu Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması...Dans görüntüleri çok konuşulmuştuHaberi görüntüle

KAİNAT GÜZELİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

2022 Kainat Güzeli Kerküklü Darya Kamil oldu, sosyal medya ikiye bölündü. Kamil eleştirilere 'Bazı insanların benim hakkımda ne dedikleri umurumda değil. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok' sözleriyle yanıt verdi.

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'BUSE ÖPÜŞSEYDİ BENİM KARIM OLAMAZDI'

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Alişan, telefonla bağlandığı televizyon programında çok konuluşacak açıklamalara imza attı. 'Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı' diyen Alişan'a Buse Varol'dan yanıt gecikmedi:
'Alişan'dan önceki projelerde de öpüşme sahnesi yaşamadım, yaşamamayı tercih ettim'

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Alişandan çok konuşulacak açıklamalar: Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdıAlişan'dan çok konuşulacak açıklamalar: Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı!Haberi görüntüle

KAPICI DOLNADIRDI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları


Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Zafer Algöz, Bennu Gerede ve yapımcı Adil Adil Şentekin, Nişantaşı’nda yaşadıkları binanın kapıcısı tarafından dolandırıldı. Apartman görevlisi binada yaşayanlardan para toplayarak kayıplara karıştı.

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Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!Haberi görüntüle

ANITKABİR ZİYARETİ OLAY OLDU

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Bülent Ersoy’un Anıtkabir’e yağmurlu havada yaptığı ziyarette, kendisine eşlik eden bir subay tarafından şemsiye tutulması sosyal medyada büyük tepki çekti.Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert ile şemsiye tutan Üsteğmen rütbesindeki takım komutanının görevden alındığını açıkladı. Albay Sert Hakkâri’ye atandı.

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Bülent Ersoydan Anıtkabir açıklamasıBülent Ersoy'dan Anıtkabir açıklamasıHaberi görüntüle

 

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BERKSAN'IN ESTETİĞİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

'Çilek' şarkısıyla tanınan Berksan bir dizi estetik işlem geçirdi. Fransız askısı yöntemiyle göz, kaş, çene ve boyun estetiği oldu. Berksan, daha önce aynı işlemi yaptıran Seda Sayan’a benzetildi.

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Estetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsınEstetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsınHaberi görüntüle

ECE ERKEN'İN EŞİNE SİLAHLI SALDIRI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının Mahmutyazıcıoğlu'nun Yeşilköy'deki bir restoranda oturduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Saldırganların 7 el ateş ettiği belirtildi.

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Ece Erken ile eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu birbirlerine girdiler: 500 bin vereyim de susunEce Erken ile eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu birbirlerine girdiler: 500 bin vereyim de susun!Haberi görüntüle

İFLAS ETTİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

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Demet Akalın’ın kızının babası Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri iflas etti. İflasına karar verilen şirketin borcunun 500 milyon lirayı aştığı öğrenildi 

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Demet Akalın’ın hayat arkadaşı Okan Kurt 510 milyonluk borçla battıDemet Akalın’ın hayat arkadaşı Okan Kurt 510 milyonluk borçla battı!Haberi görüntüle

SERDAR ORTAÇ'TAN KÜRTAJ AÇIKLAMASI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Serdar Ortaç’tan dikkat çeken ‘çocuk’ açıklaması:
'Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık... İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var'

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Serdar Ortaçtan kürtaj itirafı: Aralarında ünlü isimler de varSerdar Ortaç'tan kürtaj itirafı: Aralarında ünlü isimler de var!Haberi görüntüle

ADIM ARTIK MAHMUT

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Oyuncu Ahu Tuğba ile yaptığı programla ünlenen Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdiğini açıkladı: 'İsmim artık Mahmut.'

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Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdi Benim adım artık Mahmut ErkanMeriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdi! 'Benim adım artık Mahmut Erkan'Haberi görüntüle

'PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR'

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem Tuncer 'Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?' sorusuna cevap verdi:

'Öyle birine aşık olmam. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın.'

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Gizem Tuncere ilk tepki babası Mahmut Tuncerden gelmiştirGizem Tuncer'e ilk tepki babası Mahmut Tuncer'den gelmiştir!Haberi görüntüle

ARDA KURAL'DAN AŞK İTİRAFI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Arda Kural, 1998’de ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisinde başrolü paylaştığı Yıldız Asyalı ile ilgili bir itirafta bulundu: 'Birbirimize çok aşıktık… Yıldız’dan korkuyorum… Onunla görüşmeme kararı aldım…'

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi Canlı yayında şoke eden aldatma itirafı...Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Canlı yayında şoke eden aldatma itirafı...Haberi görüntüle

YILDIZ TİLBE'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

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2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Yıldız Tilbe, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı 'Zehirli et verin hepsi gebersin' paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.
Tilbe, gelen tepkiler üzerine 'Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez' dedi.

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Yıldız Tilbe’den tepki çeken sokak köpekleri paylaşımlarıYıldız Tilbe’den tepki çeken sokak köpekleri paylaşımlarıHaberi görüntüle

90 BİN TL'LİK OTOMOBİL

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Alkan’ın, eşine New York'ta ev ve lüks otomobil verdiği öne sürülmüştü. Söz konusu ‘lüks’ otomobil ortaya çıktı. Bahsi geçen araban 2005 model Peugeot 206, fiyatı ise 90 bin TL.

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Hamdi Alkan 9 yıllık eşi Selen Görgüzelden boşanmıştı... İşte Alkanın eski eşine bıraktığı lüks otomobilHamdi Alkan 9 yıllık eşi Selen Görgüzel'den boşanmıştı... İşte Alkan'ın eski eşine bıraktığı 'lüks' otomobil!Haberi görüntüle

KADINLAR TAYT GİYMESİN

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

‘Çocuklar Duymasın’daki 'Fıs Fıs İsmail' rolüyle tanınan Süleyman Yağcı’dan Esra Sönmezer’in programında dikkat çeken açıklama: 'Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç... Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksınız.'

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Fıs Fıs İsmail Süleyman Yağcıdan çok konuşulacak sözler: O kadınlara iğrenç diyerek hakaret ediyorum'Fıs Fıs İsmail' Süleyman Yağcı'dan çok konuşulacak sözler: O kadınlara 'iğrenç' diyerek hakaret ediyorum!Haberi görüntüle

DERYA TUNA'DAN ÇAPKINLIK AÇIKLAMASI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Derya Tuna 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz' dedi, ortalık karıştı. Tuna, sözlerine açıklık getirdi:
'Başta kendi yaşadıklarımdan, sonra çevremdekilerin hayatlarından yola çıkarak bu sözleri sarf ettim.İbrahim Bey’in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı.'

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Derya Tunadan tartışma yaratacak açıklama: Çapkınlıkta kadın suçluDerya Tuna'dan tartışma yaratacak açıklama: Çapkınlıkta kadın suçluHaberi görüntüle

BİLLUR KALKAVAN'DAN KÖTÜ HABER

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan paylaştı:

'Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım.'

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Hamdi Alkanın paylaşımı ile ortaya çıktı... Bunu da yeneceksin Billur KalkavanHamdi Alkan'ın paylaşımı ile ortaya çıktı... 'Bunu da yeneceksin Billur Kalkavan'Haberi görüntüle

EZGİ MOLA'YA PARA CEZASI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira para cezasına çarptırıldı!

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Ezgi Molaya bir suç duyurusu daha: 5 yıla kadar hapis istemiEzgi Mola'ya bir suç duyurusu daha: 5 yıla kadar hapis istemiHaberi görüntüle

MÜGE ANLI EVLENDİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini canlı yayında açıklayan Müge Anlı nikah masasına oturdu. Detayları sır gibi saklanan, basına kapalı gerçekleşen nikaha çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendiMüge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendiHaberi görüntüle

ŞAMPİYON NİSA

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı'nın son ikiye kaldığı Survivor All Star 2022'de şampiyonluk Nisa'nın oldu.

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‘En iyi performansı gösteren şampiyon olur diye düşünülüyordu... Kalbimle hareket ettim, karakter kazandı’‘En iyi performansı gösteren şampiyon olur diye düşünülüyordu... Kalbimle hareket ettim, karakter kazandı!’Haberi görüntüle

'ŞİDDET GÖRÜYORUM'

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

8 yıllık eşi Sinem Bayraktutar’ı oyuncu Feyza Çıpa ile aldatan, geçen sene Sibel Ülker ile evlenen Kutsi, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Kutsi’nin eşi Sibel Ülker, kendisinin ve çocuklarının şiddete maruz kaldığını söyledi: 'Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu…'

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Kutsinin eşinden şoke eden paylaşım: Şiddet görüyorumKutsi'nin eşinden şoke eden paylaşım: Şiddet görüyorumHaberi görüntüle

MESAJLARI İFŞA ETTİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Sosyetik iş insanı İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan şok iddia! Didem Sarı 'Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak' diyerek eski eşinin evli oldukları sırada Çağla Şıkel ile yazışmalarını ifşa etti.

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Eski eş Didem Sarı, İzzet Antebi ile Çağla Şıkelin mesajlarını ifşa ettiEski eş Didem Sarı, İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa ettiHaberi görüntüle

İBRAHİM TATLISES KAZA GEÇİRDİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

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Çocukları İbrahim Tatlısesin yanına koştu Ahmet Tatlısesten ilk açıklama...Çocukları İbrahim Tatlıses'in yanına koştu! Ahmet Tatlıses'ten ilk açıklama...Haberi görüntüle

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Yalıkavak yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kaza haberini alır almaz olay yerine ilk koşan isim evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet oldu.

DEMET AKALIN'A TEPKİ YAĞDI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Demet Akalın’ın ağustos ayında Bodrum’da sahne aldığı mekânda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip, garsonun başından aşağı dökmesi sosyal medyada tepki çekti. “Şampanya parası personele verildi” diyerek kendini savunan Akalın’a “terbiyesiz ve saygısız” yorumları yağdı.

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Demet Akalının şampanya şovu dikkat çekti O gece neler yaşandıDemet Akalın'ın şampanya şovu dikkat çekti! O gece neler yaşandı?Haberi görüntüle

TUTUKLANDI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Gülşen, sahnede imam hatiplilerle ilgili sözleri üzerine, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla 25 Ağustos’ta tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen şarkıcı, 4 gün sonra “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edildi. Gülşen’in ev hapsi kararı 12 Eylül’de kaldırıldı. Tutuksuz yargılanan Gülşen, mart ayında yeniden hakim karşısına çıkacak.

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Sahnede imam hatiple ilgili sözleri nedeniyle Gülşen tutuklandıSahnede imam hatiple ilgili sözleri nedeniyle Gülşen tutuklandıHaberi görüntüle

 TUĞBA'YA KÖPEK SALDIRDI

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Şarkıcı Tuğba Altıntop İstanbul Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.

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Şilede korkunç olay Ünlü mankene köpek saldırdıŞile'de korkunç olay! Ünlü mankene köpek saldırdı Haberi görüntüle

ÖZRÜ KABUL ETMEDİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Nilperi Şahinkaya, Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni için gittiği Adana’da Burak Deniz’le tartışma yaşadı. Burak Deniz’in otelde karşılaştığı Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi’nin masasına giderek olay çıkardığı iddia edildi. Burak Deniz olayın ardından meslektaşından özür diledi ancak bu özrü kabul etmeyen Şahinkaya olayı mahkemeye taşıdı

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Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında gerilim... Masaya gelip küfür ettiBurak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında gerilim... 'Masaya gelip küfür etti'Haberi görüntüle

 

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Acun Ilıcalı, geçen eylül ayında Sarıyer’de motosiklet kazası geçirdi. Ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpışan kazada Acun Ilıcalı motosikletten düştü ve kolu kırıldı. Yanında bulunan kızı ise hafif yaralandı. Ameliyat olan Acun Ilıcalı’nın koluna platin takıldı.

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Acun Ilıcalı motor kazası geçirdiAcun Ilıcalı motor kazası geçirdiHaberi görüntüle

KURT EFE'NİN İLK KARESİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe adını verdikleri oğulları 15 Nisan’da dünyaya geldi. Minik Kurt Efe, ilk kez haziran ayında çiftin Bodrum tatili sırasında görüntülendi. Sarışın olan minik bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediği görüldü.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendiKıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi!Haberi görüntüle

USTA AKTÖR İSTANBUL'DA

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, sahibi olduğu Nobu adlı restoranın İstanbul şubesini ziyaret etmek için ülkemize geldi. İstanbul’u da gezen usta aktör, Türk kahvesi ve Alinazik yemeğinin tadına baktı.

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Türk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğazın tadını çıkardıTürk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğaz'ın tadını çıkardı!Haberi görüntüle

 

 

 

SOKAK ORTASINDA KAVGA

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Melisa Döngel’in, Arnavutköy’de bir mekanda kavga çıkardığı iddia edilmiş, oyuncu 'Olabilir, olmayabilir de' demişti. O kavga görüntüleri ortaya çıktı!

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Arkadaşıyla saç saça baş başa kavga etmişti... O sorulara yanıt yokArkadaşıyla saç saça baş başa kavga etmişti... O sorulara yanıt yokHaberi görüntüle

'TEDAVİYE BAŞLADIK'

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Anne Gamze Erçel’den açıklama geldi: 'İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık…'

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Hande Erçelin ablası Gamze Erçelden açıklama: Şoku atlattık, kızımız Mavinin tedavisine başladıkHande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den açıklama: Şoku atlattık, kızımız Mavi'nin tedavisine başladıkHaberi görüntüle

MISS TURKEY GÜZELLERİ BELLİ OLDU

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Miss Turkey 2022 birinci güzeli 19 numara Nursena Say oldu. İkinci güzel Aleyna Şirin… Üçüncü ise 1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan.

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Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızıMiss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızıHaberi görüntüle

SEVGİLİSİYLE EL ELE

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Evli oyuncu Güven Kıraç (62) kız arkadaşıyla Asmalımescit’te el ele görüntülendi. İkili kamera ışıklarının yanmasıyla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi. Yanındaki arkadaşları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

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Eşini aldattı mı Güven Kıraç sessizliğini bozduEşini aldattı mı? Güven Kıraç sessizliğini bozdu! Haberi görüntüle

ARABADA DARP

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Ebru Şallı ve 3 yıllık eşi Uğur Akkuş, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştı. Ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi. Yan araçtakiler kavgaya müdahale etti, ambulans çağırıldı. Şallı polise verdiği ifadede 'Şikayetçi değilim. O benim kocam' dedi.

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Görgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuştan neden şikayetçi olmadıGörgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuş'tan neden şikayetçi olmadı?Haberi görüntüle

HİÇ ŞİDDET GÖRMEDİM

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: 'İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Eğer yansıtıldığı gibi biri olsa neden insanlar yıllarca onunla beraber olsun. Ben hiç şiddet görmedim'

EVDE TALİHSİZ KAZA

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Evinde sabaha karşı düşerek kalçasını çatlatan Ajda Pekkan 5 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alındı.

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Gözü karardı yere düştü İşte talihsiz kazanın perde arkası...Gözü karardı yere düştü! İşte talihsiz kazanın perde arkası...Haberi görüntüle

'ANNE OLMAYAN KADIN EKSİKTİR'

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Ceyda Düvenci’nin programına katılan Ressam Günseli Kato annelik üzerine konuştu: 'Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz.'

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Mankenlerden Günseli Katoya tepkiMankenlerden Günseli Kato'ya tepkiHaberi görüntüle

TİYATRONUN ACI GÜNÜ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoyun da aralarında bulunduğu tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIRa çarptı: 3 ölü, 8 yaralıSergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un da aralarında bulunduğu tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 8 yaralı!Haberi görüntüle

CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakayı 70 bin TL’ye düşüren Aile Mahkemesi’nin kararı İstinaf Mahkemesi’nce bozuldu. İstinaf Mahkemesi Cem Yılmaz’ın nafakayı yeniden 10 bin dolar (186 bin TL) olarak ödemesine karar verdi. Gerekçe olarak ünlü komedyenin işlerinin açıldığı ve malvarlığının arttığı gösterildi.

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YILIN TÖRENİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de 4 Aralık’ta gerçekleştirilen görkemli bir törenle 48’inci kez sahiplerini buldu. Türkiye’nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturan tören, ödül alanları ve sahne şovlarıyla günlerce konuşuldu. 

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NEŞET ERTAŞ'IN FİLMİ VİZYONA GİRMEDİ

2022de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları
Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi mahkeme kararıyla vizyona giremedi. Sanatçının ailesi, kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Sanatçının aileni haklı bulan mahkeme, 23 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan filme “durdurma” kararı verdi. Mustafa Uslu, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

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