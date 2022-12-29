2022'de en çok onları konuştuk... İşte yılın magazin olayları

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EDİS-ZEYNEP BASTIK DANS

Şarkıcı Edis ve Zeyep Bastık'ın cesur dansı günlerce konuşuldu. Bastık konuyla ilgili 'Çok abartıldı. Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz...' dedi.

KAİNAT GÜZELİ





2022 Kainat Güzeli Kerküklü Darya Kamil oldu, sosyal medya ikiye bölündü. Kamil eleştirilere 'Bazı insanların benim hakkımda ne dedikleri umurumda değil. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok' sözleriyle yanıt verdi.

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'BUSE ÖPÜŞSEYDİ BENİM KARIM OLAMAZDI'





Alişan, telefonla bağlandığı televizyon programında çok konuluşacak açıklamalara imza attı. 'Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı' diyen Alişan'a Buse Varol'dan yanıt gecikmedi:

'Alişan'dan önceki projelerde de öpüşme sahnesi yaşamadım, yaşamamayı tercih ettim'

KAPICI DOLNADIRDI





Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Zafer Algöz, Bennu Gerede ve yapımcı Adil Adil Şentekin, Nişantaşı’nda yaşadıkları binanın kapıcısı tarafından dolandırıldı. Apartman görevlisi binada yaşayanlardan para toplayarak kayıplara karıştı.



Gözden Kaçmasın Ünlü isimleri kapıcı çarptı! Haberi görüntüle

ANITKABİR ZİYARETİ OLAY OLDU





Bülent Ersoy’un Anıtkabir’e yağmurlu havada yaptığı ziyarette, kendisine eşlik eden bir subay tarafından şemsiye tutulması sosyal medyada büyük tepki çekti.Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert ile şemsiye tutan Üsteğmen rütbesindeki takım komutanının görevden alındığını açıkladı. Albay Sert Hakkâri’ye atandı.

Gözden Kaçmasın Bülent Ersoy'dan Anıtkabir açıklaması Haberi görüntüle

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BERKSAN'IN ESTETİĞİ

'Çilek' şarkısıyla tanınan Berksan bir dizi estetik işlem geçirdi. Fransız askısı yöntemiyle göz, kaş, çene ve boyun estetiği oldu. Berksan, daha önce aynı işlemi yaptıran Seda Sayan’a benzetildi.

Gözden Kaçmasın Estetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın Haberi görüntüle

ECE ERKEN'İN EŞİNE SİLAHLI SALDIRI





Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının Mahmutyazıcıoğlu'nun Yeşilköy'deki bir restoranda oturduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Saldırganların 7 el ateş ettiği belirtildi.

İFLAS ETTİ

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Demet Akalın’ın kızının babası Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri iflas etti. İflasına karar verilen şirketin borcunun 500 milyon lirayı aştığı öğrenildi

SERDAR ORTAÇ'TAN KÜRTAJ AÇIKLAMASI

Serdar Ortaç’tan dikkat çeken ‘çocuk’ açıklaması:

'Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık... İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var'

ADIM ARTIK MAHMUT





Oyuncu Ahu Tuğba ile yaptığı programla ünlenen Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdiğini açıkladı: 'İsmim artık Mahmut.'

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'PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR'





Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem Tuncer 'Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?' sorusuna cevap verdi:

'Öyle birine aşık olmam. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın.'

ARDA KURAL'DAN AŞK İTİRAFI





Arda Kural, 1998’de ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisinde başrolü paylaştığı Yıldız Asyalı ile ilgili bir itirafta bulundu: 'Birbirimize çok aşıktık… Yıldız’dan korkuyorum… Onunla görüşmeme kararı aldım…'

YILDIZ TİLBE'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

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Yıldız Tilbe, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı 'Zehirli et verin hepsi gebersin' paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.

Tilbe, gelen tepkiler üzerine 'Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez' dedi.

Gözden Kaçmasın Yıldız Tilbe’den tepki çeken sokak köpekleri paylaşımları Haberi görüntüle

90 BİN TL'LİK OTOMOBİL





Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Alkan’ın, eşine New York'ta ev ve lüks otomobil verdiği öne sürülmüştü. Söz konusu ‘lüks’ otomobil ortaya çıktı. Bahsi geçen araban 2005 model Peugeot 206, fiyatı ise 90 bin TL.

KADINLAR TAYT GİYMESİN





‘Çocuklar Duymasın’daki 'Fıs Fıs İsmail' rolüyle tanınan Süleyman Yağcı’dan Esra Sönmezer’in programında dikkat çeken açıklama: 'Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç... Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksınız.'

DERYA TUNA'DAN ÇAPKINLIK AÇIKLAMASI





Derya Tuna 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz' dedi, ortalık karıştı. Tuna, sözlerine açıklık getirdi:

'Başta kendi yaşadıklarımdan, sonra çevremdekilerin hayatlarından yola çıkarak bu sözleri sarf ettim.İbrahim Bey’in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı.'

BİLLUR KALKAVAN'DAN KÖTÜ HABER





Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan paylaştı:

'Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım.'

EZGİ MOLA'YA PARA CEZASI





Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira para cezasına çarptırıldı!

MÜGE ANLI EVLENDİ





Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini canlı yayında açıklayan Müge Anlı nikah masasına oturdu. Detayları sır gibi saklanan, basına kapalı gerçekleşen nikaha çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Gözden Kaçmasın Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi Haberi görüntüle

ŞAMPİYON NİSA





Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı'nın son ikiye kaldığı Survivor All Star 2022'de şampiyonluk Nisa'nın oldu.

'ŞİDDET GÖRÜYORUM'





8 yıllık eşi Sinem Bayraktutar’ı oyuncu Feyza Çıpa ile aldatan, geçen sene Sibel Ülker ile evlenen Kutsi, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Kutsi’nin eşi Sibel Ülker, kendisinin ve çocuklarının şiddete maruz kaldığını söyledi: 'Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu…'

MESAJLARI İFŞA ETTİ





Sosyetik iş insanı İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan şok iddia! Didem Sarı 'Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak' diyerek eski eşinin evli oldukları sırada Çağla Şıkel ile yazışmalarını ifşa etti.

İBRAHİM TATLISES KAZA GEÇİRDİ

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Yalıkavak yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kaza haberini alır almaz olay yerine ilk koşan isim evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet oldu.

DEMET AKALIN'A TEPKİ YAĞDI





Demet Akalın’ın ağustos ayında Bodrum’da sahne aldığı mekânda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip, garsonun başından aşağı dökmesi sosyal medyada tepki çekti. “Şampanya parası personele verildi” diyerek kendini savunan Akalın’a “terbiyesiz ve saygısız” yorumları yağdı.

TUTUKLANDI





Gülşen, sahnede imam hatiplilerle ilgili sözleri üzerine, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla 25 Ağustos’ta tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen şarkıcı, 4 gün sonra “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edildi. Gülşen’in ev hapsi kararı 12 Eylül’de kaldırıldı. Tutuksuz yargılanan Gülşen, mart ayında yeniden hakim karşısına çıkacak.

Gözden Kaçmasın Sahnede imam hatiple ilgili sözleri nedeniyle Gülşen tutuklandı Haberi görüntüle

TUĞBA'YA KÖPEK SALDIRDI





Şarkıcı Tuğba Altıntop İstanbul Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.

ÖZRÜ KABUL ETMEDİ





Nilperi Şahinkaya, Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni için gittiği Adana’da Burak Deniz’le tartışma yaşadı. Burak Deniz’in otelde karşılaştığı Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi’nin masasına giderek olay çıkardığı iddia edildi. Burak Deniz olayın ardından meslektaşından özür diledi ancak bu özrü kabul etmeyen Şahinkaya olayı mahkemeye taşıdı

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER





Acun Ilıcalı, geçen eylül ayında Sarıyer’de motosiklet kazası geçirdi. Ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpışan kazada Acun Ilıcalı motosikletten düştü ve kolu kırıldı. Yanında bulunan kızı ise hafif yaralandı. Ameliyat olan Acun Ilıcalı’nın koluna platin takıldı.

Gözden Kaçmasın Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi Haberi görüntüle

KURT EFE'NİN İLK KARESİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe adını verdikleri oğulları 15 Nisan’da dünyaya geldi. Minik Kurt Efe, ilk kez haziran ayında çiftin Bodrum tatili sırasında görüntülendi. Sarışın olan minik bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediği görüldü.

USTA AKTÖR İSTANBUL'DA





Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, sahibi olduğu Nobu adlı restoranın İstanbul şubesini ziyaret etmek için ülkemize geldi. İstanbul’u da gezen usta aktör, Türk kahvesi ve Alinazik yemeğinin tadına baktı.

SOKAK ORTASINDA KAVGA





Melisa Döngel’in, Arnavutköy’de bir mekanda kavga çıkardığı iddia edilmiş, oyuncu 'Olabilir, olmayabilir de' demişti. O kavga görüntüleri ortaya çıktı!

Gözden Kaçmasın Arkadaşıyla saç saça baş başa kavga etmişti... O sorulara yanıt yok Haberi görüntüle

'TEDAVİYE BAŞLADIK'





Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Anne Gamze Erçel’den açıklama geldi: 'İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık…'

MISS TURKEY GÜZELLERİ BELLİ OLDU





Miss Turkey 2022 birinci güzeli 19 numara Nursena Say oldu. İkinci güzel Aleyna Şirin… Üçüncü ise 1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan.

SEVGİLİSİYLE EL ELE





Evli oyuncu Güven Kıraç (62) kız arkadaşıyla Asmalımescit’te el ele görüntülendi. İkili kamera ışıklarının yanmasıyla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi. Yanındaki arkadaşları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

ARABADA DARP





Ebru Şallı ve 3 yıllık eşi Uğur Akkuş, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştı. Ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi. Yan araçtakiler kavgaya müdahale etti, ambulans çağırıldı. Şallı polise verdiği ifadede 'Şikayetçi değilim. O benim kocam' dedi.

HİÇ ŞİDDET GÖRMEDİM





Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: 'İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Eğer yansıtıldığı gibi biri olsa neden insanlar yıllarca onunla beraber olsun. Ben hiç şiddet görmedim'

EVDE TALİHSİZ KAZA

Evinde sabaha karşı düşerek kalçasını çatlatan Ajda Pekkan 5 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alındı.

'ANNE OLMAYAN KADIN EKSİKTİR'





Ceyda Düvenci’nin programına katılan Ressam Günseli Kato annelik üzerine konuştu: 'Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz.'

Gözden Kaçmasın Mankenlerden Günseli Kato'ya tepki Haberi görüntüle

TİYATRONUN ACI GÜNÜ





“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER





Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakayı 70 bin TL’ye düşüren Aile Mahkemesi’nin kararı İstinaf Mahkemesi’nce bozuldu. İstinaf Mahkemesi Cem Yılmaz’ın nafakayı yeniden 10 bin dolar (186 bin TL) olarak ödemesine karar verdi. Gerekçe olarak ünlü komedyenin işlerinin açıldığı ve malvarlığının arttığı gösterildi.

YILIN TÖRENİ





Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de 4 Aralık’ta gerçekleştirilen görkemli bir törenle 48’inci kez sahiplerini buldu. Türkiye’nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturan tören, ödül alanları ve sahne şovlarıyla günlerce konuşuldu.

NEŞET ERTAŞ'IN FİLMİ VİZYONA GİRMEDİ

Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi mahkeme kararıyla vizyona giremedi. Sanatçının ailesi, kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Sanatçının aileni haklı bulan mahkeme, 23 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan filme “durdurma” kararı verdi. Mustafa Uslu, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.