Serdar Ortaç'tan kürtaj itirafı: Aralarında ünlü isimler de var!

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Çocuk sahibi olmak için geciktiğini söyleyen Ortaç, muhabirlerin “Peki şimdiye kadar hiç böyle bir imkân ya da düşünceniz olmadı mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Kaç tane olacaktı, hep kürtaj oldular... Yazık...” Şarkıcı, “Peki bu kürtajı tercih edenler arasında ünlü isimler de var mı?” sorusunu ise “Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı, bir şey diyemiyorum” şeklinde cevapladı.

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili yöneltilen soruları ise yanıtlamak istemedi ve “Bana ondan bahsetmeyin. Bütün borçlarımı ödedim, lanet olsun. Yarasın... Allah nasıl yaratacaksa... 8 senelik kocasının evine haciz koyduran kadına, o paralar nasıl yarayacaksa yarasın. Bırakın yaram kanasın” diye konuştu.

SERT TEPKİ GELDİ

Serdar Ortaç’ın bu açıklamalarına çok sert tepki geldi. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, “Bu nasıl leşlik. Yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek de çok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama. Hala çatal fırlatabileceğini sanıyor.” ifadelerini kullandı.

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ÇOCUK İSTEYEN BENDİM!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan “Keşke bir çocuğum olsaydı” diyor musunuz? sorusuna şu yanıtı vermişti: Keşke çocuğum olsaydı ve bunu yıllar evvel yapsaydım. Her gün bunu kendime söylüyorum. Çocukları ezelden beri çok severim. Kesin 3 ya da 5 çocuğum olurdu. Serdar’la evliliğimde hayatımız çok tempoluydu. Çocuk isteyen de sadece bendim. Ama ben de yaşlanıyorum. O zaman çocuğum olsaydı şimdi 8 yaşında olacaktı.

"UNUTTUM KİME YAZDIĞIMI"



Geçtiğimiz günlerde 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere için yazdığını belirten Ortaç'ın, daha önce aynı şarkıyı Nehir Erdoğan'a yazdığını açıklaması dikkat çekmişti.

Ünlü şarkıcı, "Cansu ismini yanlış söylemiş olabilirim ama Nehir'e de yazmış olabilirim, bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu yazalı, bilmiyorum abi unuttum kime yazdığımı" şeklinde konuştu.

İşte Nehir Gözlüm'ün sözleri:

Kısmeti bağlı dediler

Gülüşü candan edalı dediler

Ah delikanlı yüreğim

Bu gece senden utandı dediler

Kendimi kandırmadım

Senden kurtulamadım

Kaç kere sevdi yüreğim

Sen gibisini bulamadım

Bu dünyayı yakacak mısın

Bana aşık olacak mısın

İlk kez aşık olmuş gibi

Yüreğimden taşacak mısın

Bana evet diyecek misin

Yoksa öpüp gidecek misin

Nehir gözlüm aşkım için

Her şeyini verecek misin

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