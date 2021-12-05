Chloe Loughnan: Serdar Ortaç'ın kumar tutkusu ailemize çok zarar verdi

Röportaj: Suat FİLİZ

Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU

Artık cevap vermem gerektiğini düşündüm

Başka bir iddia da tasarladığınız 2 gelinliği Serdar Ortaç size vermiyormuş...

- “Vermiyor” demeyeyim. Kendisiyle konuşamıyorum ve ne yapmak istediğini bilmiyorum. Tek bildiğim onların benim için çok özel ve kıymetli bir hatıra olduğu. Boşandığımızdan bugüne kadar çok dedikodu çıktı ki hiçbirini cevaplamadım. Artık cevap vermem gerektiğini düşündüm. İlk ve son kez konuşuyorum.

Türkiye’ye geldiğiniz ilk gün ünlü şarkıcının enfeksiyon tedavisi gören erkek kardeşi Serkan Ortaç’ı ziyaret etmişsiniz. Ortaç Ailesi’yle ilişkileriniz devam ediyor mu?

- Ben onları çok seviyorum ve hâlâ ailem gözüyle bakıyorum. Aramızda kötü bir şey yok. Sık sık konuşuyoruz. Eski eltimi ve Serkan’ı gördüm. Çocuklarını çok seviyorum. Aramızda kötü hiçbir şey olmadı. Bu değerler benim için çok önemli. 10 yıla yakın onlarla yaşadım. Çok konuşan biri değilim ve kendisini ifade eden de... Benim için “soğuk” diyorlar. İddialara da cevap vermeyince, “evet” söylenenler doğru diye düşünüyorlar. Özel hayatım özel olmalı. Her şeyi anlatsaydım herkesin fikri benimle ilgili tamamen değişirdi. Buna çok eminim. Kimse doğrusunu bilmiyor. Nasıl bir hayat yaşadığımı da...