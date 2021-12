Chloe Loughnan: Serdar Ortaç'ın kumar tutkusu ailemize çok zarar verdi

Çocuk isteyen sadece bendim

Sizin için İstanbul hikayesi nasıl başladı? Serdar Ortaç ile yollarınız nasıl kesişti?

- İlk olarak iş için geldim. Çok gençtim. Serdar ile de ortak arkadaşlarımızın olduğu bir yemekte tanıştım. Hiç Türkçem yoktu. Serdar, yeniden görüşüp yemek yemek istedi. Fakat ben istemedim. Çünkü flört kafasında olan bir kız değildim. Evlilik kafasındaydım.

Tekrar bir Türk ile evlenmeyi düşünür müsünüz? Şu an hayatınızda biri var mı?

- Kim bilir... Burası ne güzel. Türkiye benim ikinci evim. Kocalı ya da kocasız gidip gelmeye devam edeceğim. Hayatta her şey olur. Şu an hayatımda kimse yok.

“Keşke bir çocuğum olsaydı” diyor musunuz?

- Keşke çocuğum olsaydı ve bunu yıllar evvel yapsaydım. Her gün bunu kendime söylüyorum. Çocukları ezelden beri çok severim. Kesin 3 ya da 5 çocuğum olurdu. Serdar’la evliliğimde hayatımız çok tempoluydu. Çocuk isteyen de sadece bendim. Ama ben de yaşlanıyorum. O zaman çocuğum olsaydı şimdi 8 yaşında olacaktı.