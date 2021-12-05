Röportaj: Suat FİLİZ Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Chloe Loughnan: Serdar Ortaç'ın kumar tutkusu ailemize çok zarar verdi
Serdar Ortaç ile yollarını 2019 yılında ayıran İrlandalı model Chloe Loughnan, boşanmanın ardından ilk kez İstanbul’a geldi. Ünlü model “Çok kırıldım” dediği eski eşinin, kumar tutkusunun evliliklerine zarar verdiğini söyledi: “Konser için Kıbrıs’a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Kumar, evliliğimize ve ailesine çok zarar verdi.” Loughnan, merak edilenleri ilk kez Kelebek’e anlattı.
Türkiye’ye yeniden hoş geldiniz. Burada olmadığınız 2 yıl nasıl geçti?
- Ailemle zaman geçirmeyi çok özlemişim. O süre zarfında koronavirüse yakalandım. İlk defa kendimi bulmaya çalıştım. Aynı zamanda kocasız bir hayat başladı. Türkiye ikinci evim. 8 senemi verdim bu ülkeye. İlk önce İstanbul’a âşık oldum. Arkadaşlarım burada ve herkesi çok özlemişim. İlk geldiğim günün sabahı rüya gibiydi. Türkçem yetse daha neler derim...
- Ailemle zaman geçirmeyi çok özlemişim. O süre zarfında koronavirüse yakalandım. İlk defa kendimi bulmaya çalıştım. Aynı zamanda kocasız bir hayat başladı. Türkiye ikinci evim. 8 senemi verdim bu ülkeye. İlk önce İstanbul’a âşık oldum. Arkadaşlarım burada ve herkesi çok özlemişim. İlk geldiğim günün sabahı rüya gibiydi. Türkçem yetse daha neler derim...
Çocuk isteyen sadece bendim
Sizin için İstanbul hikayesi nasıl başladı? Serdar Ortaç ile yollarınız nasıl kesişti?
- İlk olarak iş için geldim. Çok gençtim. Serdar ile de ortak arkadaşlarımızın olduğu bir yemekte tanıştım. Hiç Türkçem yoktu. Serdar, yeniden görüşüp yemek yemek istedi. Fakat ben istemedim. Çünkü flört kafasında olan bir kız değildim. Evlilik kafasındaydım.
Tekrar bir Türk ile evlenmeyi düşünür müsünüz? Şu an hayatınızda biri var mı?
- Kim bilir... Burası ne güzel. Türkiye benim ikinci evim. Kocalı ya da kocasız gidip gelmeye devam edeceğim. Hayatta her şey olur. Şu an hayatımda kimse yok.
Çocuk isteyen sadece bendim
“Keşke bir çocuğum olsaydı” diyor musunuz?
- Keşke çocuğum olsaydı ve bunu yıllar evvel yapsaydım. Her gün bunu kendime söylüyorum. Çocukları ezelden beri çok severim. Kesin 3 ya da 5 çocuğum olurdu. Serdar’la evliliğimde hayatımız çok tempoluydu. Çocuk isteyen de sadece bendim. Ama ben de yaşlanıyorum. O zaman çocuğum olsaydı şimdi 8 yaşında olacaktı.
- İlk olarak iş için geldim. Çok gençtim. Serdar ile de ortak arkadaşlarımızın olduğu bir yemekte tanıştım. Hiç Türkçem yoktu. Serdar, yeniden görüşüp yemek yemek istedi. Fakat ben istemedim. Çünkü flört kafasında olan bir kız değildim. Evlilik kafasındaydım.
Tekrar bir Türk ile evlenmeyi düşünür müsünüz? Şu an hayatınızda biri var mı?
- Kim bilir... Burası ne güzel. Türkiye benim ikinci evim. Kocalı ya da kocasız gidip gelmeye devam edeceğim. Hayatta her şey olur. Şu an hayatımda kimse yok.
Çocuk isteyen sadece bendim
“Keşke bir çocuğum olsaydı” diyor musunuz?
- Keşke çocuğum olsaydı ve bunu yıllar evvel yapsaydım. Her gün bunu kendime söylüyorum. Çocukları ezelden beri çok severim. Kesin 3 ya da 5 çocuğum olurdu. Serdar’la evliliğimde hayatımız çok tempoluydu. Çocuk isteyen de sadece bendim. Ama ben de yaşlanıyorum. O zaman çocuğum olsaydı şimdi 8 yaşında olacaktı.
Kendimi Serdar’a adadım
Nafaka ile ilgili sorunları çözmek için İstanbul’da olduğunuz söyleniyor. 600 bin TL kadar alacaklı olduğunuz ve bunun için de Serdar Ortaç’ın evine haciz koyulduğu doğru mu?
- Çok hassas bir konu... Bunu bana çok soruyorlar. Hatta bana “Çocuğunuz yok, niçin nafaka alıyorsunuz?” gibi sorular da geliyor. Sanki ben istedim eski kocamdan... Biz anlaşmalı boşandık. Ben ondan hiçbir şey istemedim. 8 yıl onunla kaldım ve çok şey paylaştık. Serdar sadece kocam değildi, aynı zamanda da arkadaşımdı. Beni mağdur etmek istemedi. Çocuk yapmadım ama kendimi ona adadım. Bir yerde konu çok büyüdü ve çok sabırlı kaldım.
Nafakanızı alamazsanız ne olacak?
- Gerçekten bilmiyorum. Hiçbir zaman “boşanacağım” diye düşünmedim. Onlara güvendim. Bavul bile almadım evden çıktım ve her şeyimi bıraktım. Tek bildiğim ise boşanırken Serdar’ın bana tahsis ettiği avukattı. Kendi avukatımı tutmaya iznim yoktu.
- Çok hassas bir konu... Bunu bana çok soruyorlar. Hatta bana “Çocuğunuz yok, niçin nafaka alıyorsunuz?” gibi sorular da geliyor. Sanki ben istedim eski kocamdan... Biz anlaşmalı boşandık. Ben ondan hiçbir şey istemedim. 8 yıl onunla kaldım ve çok şey paylaştık. Serdar sadece kocam değildi, aynı zamanda da arkadaşımdı. Beni mağdur etmek istemedi. Çocuk yapmadım ama kendimi ona adadım. Bir yerde konu çok büyüdü ve çok sabırlı kaldım.
Nafakanızı alamazsanız ne olacak?
- Gerçekten bilmiyorum. Hiçbir zaman “boşanacağım” diye düşünmedim. Onlara güvendim. Bavul bile almadım evden çıktım ve her şeyimi bıraktım. Tek bildiğim ise boşanırken Serdar’ın bana tahsis ettiği avukattı. Kendi avukatımı tutmaya iznim yoktu.
Eşyalarımı habersiz dağıtması çok ağır geldi
Serdar Ortaç’ın boşandıktan sonra haberiniz olmadan 15 koliden oluşan çanta, ayakkabı ve kıyafetinizi dağıttığı iddia edildi. Bu doğru mu?
- O kadar çok üzüldüm ki anlatamam, ağlamak istedim. (Gözleri doluyor.) Onları, kendim çalışıp almıştım. Bana kendimi çok ucuz hissettirdi. O eski kocam olmakla beraber arkadaşımdı. Boşandıktan sonra üzüldü ve arkamdan kötü de konuştu.
Serdar Ortaç, size hâlâ âşık mı?
- Hiçbir fikrim yok. Ben boşandığımız gün ve öncesi bir tane bile kötü kelime kullanmadım. Sürekli pozitif şeyler söyledim. Evliyken ağlamak istediğim zamanlar oluyordu ama “kocam çok iyi bir adam” diyordum. O yüzden de bu kadar çok üzülüyorum. Benim için inanın kıyafetin, eşyanın bir önemi yok. Burada bana davranış şekli çok kırıcı. Hiçbir şey bu kadar ağır gelmemişti.
- O kadar çok üzüldüm ki anlatamam, ağlamak istedim. (Gözleri doluyor.) Onları, kendim çalışıp almıştım. Bana kendimi çok ucuz hissettirdi. O eski kocam olmakla beraber arkadaşımdı. Boşandıktan sonra üzüldü ve arkamdan kötü de konuştu.
Serdar Ortaç, size hâlâ âşık mı?
- Hiçbir fikrim yok. Ben boşandığımız gün ve öncesi bir tane bile kötü kelime kullanmadım. Sürekli pozitif şeyler söyledim. Evliyken ağlamak istediğim zamanlar oluyordu ama “kocam çok iyi bir adam” diyordum. O yüzden de bu kadar çok üzülüyorum. Benim için inanın kıyafetin, eşyanın bir önemi yok. Burada bana davranış şekli çok kırıcı. Hiçbir şey bu kadar ağır gelmemişti.
Röportaj: Suat FİLİZ
Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Artık cevap vermem gerektiğini düşündüm
Başka bir iddia da tasarladığınız 2 gelinliği Serdar Ortaç size vermiyormuş...
- “Vermiyor” demeyeyim. Kendisiyle konuşamıyorum ve ne yapmak istediğini bilmiyorum. Tek bildiğim onların benim için çok özel ve kıymetli bir hatıra olduğu. Boşandığımızdan bugüne kadar çok dedikodu çıktı ki hiçbirini cevaplamadım. Artık cevap vermem gerektiğini düşündüm. İlk ve son kez konuşuyorum.
Türkiye’ye geldiğiniz ilk gün ünlü şarkıcının enfeksiyon tedavisi gören erkek kardeşi Serkan Ortaç’ı ziyaret etmişsiniz. Ortaç Ailesi’yle ilişkileriniz devam ediyor mu?
- Ben onları çok seviyorum ve hâlâ ailem gözüyle bakıyorum. Aramızda kötü bir şey yok. Sık sık konuşuyoruz. Eski eltimi ve Serkan’ı gördüm. Çocuklarını çok seviyorum. Aramızda kötü hiçbir şey olmadı. Bu değerler benim için çok önemli. 10 yıla yakın onlarla yaşadım. Çok konuşan biri değilim ve kendisini ifade eden de... Benim için “soğuk” diyorlar. İddialara da cevap vermeyince, “evet” söylenenler doğru diye düşünüyorlar. Özel hayatım özel olmalı. Her şeyi anlatsaydım herkesin fikri benimle ilgili tamamen değişirdi. Buna çok eminim. Kimse doğrusunu bilmiyor. Nasıl bir hayat yaşadığımı da...
Başka bir iddia da tasarladığınız 2 gelinliği Serdar Ortaç size vermiyormuş...
- “Vermiyor” demeyeyim. Kendisiyle konuşamıyorum ve ne yapmak istediğini bilmiyorum. Tek bildiğim onların benim için çok özel ve kıymetli bir hatıra olduğu. Boşandığımızdan bugüne kadar çok dedikodu çıktı ki hiçbirini cevaplamadım. Artık cevap vermem gerektiğini düşündüm. İlk ve son kez konuşuyorum.
Türkiye’ye geldiğiniz ilk gün ünlü şarkıcının enfeksiyon tedavisi gören erkek kardeşi Serkan Ortaç’ı ziyaret etmişsiniz. Ortaç Ailesi’yle ilişkileriniz devam ediyor mu?
- Ben onları çok seviyorum ve hâlâ ailem gözüyle bakıyorum. Aramızda kötü bir şey yok. Sık sık konuşuyoruz. Eski eltimi ve Serkan’ı gördüm. Çocuklarını çok seviyorum. Aramızda kötü hiçbir şey olmadı. Bu değerler benim için çok önemli. 10 yıla yakın onlarla yaşadım. Çok konuşan biri değilim ve kendisini ifade eden de... Benim için “soğuk” diyorlar. İddialara da cevap vermeyince, “evet” söylenenler doğru diye düşünüyorlar. Özel hayatım özel olmalı. Her şeyi anlatsaydım herkesin fikri benimle ilgili tamamen değişirdi. Buna çok eminim. Kimse doğrusunu bilmiyor. Nasıl bir hayat yaşadığımı da...
Aldatıldığımı hiç hissetmedim
Evliliğinizin bitmesindeki en büyük faktör Serdar Ortaç’ın kumar tutkusu muydu? Siz tedavi olması için savaştınız mı?
- Ben her şeyi denedim. Yardım ettim, bütün konularda olduğu gibi... Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar’dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi.
Kumar oynamaması için kurallar mı koydunuz?
- Konser için Kıbrıs’a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs’ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda’ya babamın evine dönüyordum. Sonra bana “Yine kaçtı, gitti” diyorlardı.
Hiç aldatıldığınızı düşündünüz mü?
- Aldatıldığımı hiç hissetmedim. Benim için aldatmak sadece biri ile beraber olmak değil. Benim için yalan söylemek de aldatmak gibidir.
- Ben her şeyi denedim. Yardım ettim, bütün konularda olduğu gibi... Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar’dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi.
Kumar oynamaması için kurallar mı koydunuz?
- Konser için Kıbrıs’a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs’ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda’ya babamın evine dönüyordum. Sonra bana “Yine kaçtı, gitti” diyorlardı.
Hiç aldatıldığınızı düşündünüz mü?
- Aldatıldığımı hiç hissetmedim. Benim için aldatmak sadece biri ile beraber olmak değil. Benim için yalan söylemek de aldatmak gibidir.
Âşık olmasaydım 8 sene neden aynı evde yaşayayım
Evli olduğunuz zamanı ve şimdiyi kıyaslayınca sosyal medyadaki pozlarınız daha cesur. Eşiniz böyle pozlar vermemenizi mi istiyordu?
- Evliyken her şeyi düşünüyorsun. Aynı zamanda kocama laf gelsin istemezdim. Ama onunla evlenmeden önce de modeldim.
Bu bir reklam evliliği miydi?
- Eğer âşık olmasaydım 8 sene niye aynı evde yaşayayım. Finalde yine hiçbir şeyim yok. Türkiye’ye koca bulmaya gelmedim. 19 yaşındaydım ve sevmeseydim dayanamazdım. Evlenmeden önce çok işe gidiyordum, evlendikten sonra eşimin yanında olduğum için işleri kabul etmiyordum. Boşandıktan sonra daha aktifim. Kimse arkamdan “Yine kocasını bıraktı ve işe gitti” demeyecek.
3 sene önce Miami’de ciddi bir kaza geçirdiniz. O gün eski eşiniz yanınıza gelmedi. O zamanı anlatabilir misiniz?
- Orada keşke kocam yanımda olsaydı. Onun başına böyle bir şey gelseydi koşa koşa giderdim. Bana orada Süreyya Yalçın ve Ozan Baran sahip çıktı. Evlerinde baktılar. İşte güzel arkadaşlık budur. Çok zor günler yaşadım ve kimse bilmiyordu.
- Evliyken her şeyi düşünüyorsun. Aynı zamanda kocama laf gelsin istemezdim. Ama onunla evlenmeden önce de modeldim.
Bu bir reklam evliliği miydi?
- Eğer âşık olmasaydım 8 sene niye aynı evde yaşayayım. Finalde yine hiçbir şeyim yok. Türkiye’ye koca bulmaya gelmedim. 19 yaşındaydım ve sevmeseydim dayanamazdım. Evlenmeden önce çok işe gidiyordum, evlendikten sonra eşimin yanında olduğum için işleri kabul etmiyordum. Boşandıktan sonra daha aktifim. Kimse arkamdan “Yine kocasını bıraktı ve işe gitti” demeyecek.
3 sene önce Miami’de ciddi bir kaza geçirdiniz. O gün eski eşiniz yanınıza gelmedi. O zamanı anlatabilir misiniz?
- Orada keşke kocam yanımda olsaydı. Onun başına böyle bir şey gelseydi koşa koşa giderdim. Bana orada Süreyya Yalçın ve Ozan Baran sahip çıktı. Evlerinde baktılar. İşte güzel arkadaşlık budur. Çok zor günler yaşadım ve kimse bilmiyordu.
Keşke boşandıktan sonra arkadaş kalabilseydik
Bir yerde eski eşinize denk gelirseniz konuşur musunuz?
- Aslında keşke Serdar ile boşandıktan sonra arkadaş kalabilseydik. Onun hayatından çıkmak istemedim. 1 sene önce bana bu soruyu sorsaydın, “Evet” derdim. Daha sıcaktım ona karşı. Ama şimdi bana yaptığı bu muamele hiç hoşuma gitmedi. Ona saygım bitti. Evliyken bana “Hanım hanım”, boşanınca “Onu şeytan görsün” diyor. Ben Türkiye’de kendime bir hayat kurmaya çalıştım. Ekmeğimin peşine düştüm ve ayakta durmaya çalıştım. Ama Serdar başka biri oldu. Boşanma mahkemesinden sonra annem, ben, o üçümüz yemek yedik. Keşke hep öyle kalsaydık. Ona çok kırıldım.
Sizi en çok kıran neydi?
- Benimle ilgili bir röportaj verdi. Onu izlerken kırıldım. Aramızda kötü bir şey olmadı. Ama sert konuşmuş.
- Aslında keşke Serdar ile boşandıktan sonra arkadaş kalabilseydik. Onun hayatından çıkmak istemedim. 1 sene önce bana bu soruyu sorsaydın, “Evet” derdim. Daha sıcaktım ona karşı. Ama şimdi bana yaptığı bu muamele hiç hoşuma gitmedi. Ona saygım bitti. Evliyken bana “Hanım hanım”, boşanınca “Onu şeytan görsün” diyor. Ben Türkiye’de kendime bir hayat kurmaya çalıştım. Ekmeğimin peşine düştüm ve ayakta durmaya çalıştım. Ama Serdar başka biri oldu. Boşanma mahkemesinden sonra annem, ben, o üçümüz yemek yedik. Keşke hep öyle kalsaydık. Ona çok kırıldım.
Sizi en çok kıran neydi?
- Benimle ilgili bir röportaj verdi. Onu izlerken kırıldım. Aramızda kötü bir şey olmadı. Ama sert konuşmuş.
Ailemde tek boşanan kişi benim
Aileniz boşanma sürecinizde neler düşündü?
- Boşanmama en çok ailem üzüldü. İrlanda’da boşanmak popüler bir şey değil. Ailemde tek boşanan kişi benim. Babam, resmen yıkıldı. Bizde ne olursa olsun evlilik devam eder.
- Boşanmama en çok ailem üzüldü. İrlanda’da boşanmak popüler bir şey değil. Ailemde tek boşanan kişi benim. Babam, resmen yıkıldı. Bizde ne olursa olsun evlilik devam eder.
Türk vatandaşlığına başvuru yaptım
“Kendimi Türk gibi hissediyorum. Buraya her geldiğimde evime gelmiş gibi hissediyorum. Türk vatandaşlığına başvuru yaptım. Evliyken nasip olmadı ama şimdi tüm hukuki evraklarımı teslim ettim. Neden 2 sene sonra konuştum? Aslında hiç açıklama yapmayı sevmiyorum. Hakkımda çıkan abartılı haberlerden dolayı konuşmak istedim. Tüm açıklığıyla içimi döktüm.”
Albüm yapabilirim
Sesinizin iyi olduğu biliniyor. Albüm yapma ihtimaliniz var mı?
- Evet, olabilir. Güzel bir teklif gelirse niye olmasın. Ben modelim. Filmde de oynadım. Mesela ocak ayında Amerika’da oyunculuk eğitimi alacağım.Türkiye’de bir iş planınız var mı?
- Yakın zamanda kendi kozmetik markamı çıkarıyorum. İlla modellik yapmak zorunda değilim. İş kadını olmak istiyorum.
- Evet, olabilir. Güzel bir teklif gelirse niye olmasın. Ben modelim. Filmde de oynadım. Mesela ocak ayında Amerika’da oyunculuk eğitimi alacağım.Türkiye’de bir iş planınız var mı?
- Yakın zamanda kendi kozmetik markamı çıkarıyorum. İlla modellik yapmak zorunda değilim. İş kadını olmak istiyorum.