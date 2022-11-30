İşleri açıldı nafaka yeniden 10 bin dolar oldu...Cem Yılmaz’a mahkeme şoku!

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CEM Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2012’de evlendi ve 20 ay sonra boşandı. İkilinin bu evliliklerinden Kemal adında bir de çocukları dünyaya geldi. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, ünlü komedyenin çocuğu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Cem Yılmaz, 8 yıl sonra yeniden mahkemeye başvurarak Amerikan doları kurunun aydan aya yükseldiğini belirterek nafakayı Türk lirası olarak ödemek istediğini belirtti. Mahkemenin nafakayı 70 bin TL yapmasının ardından Ahu Yağtu’nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

Yağtu’nun istinaf dilekçesinde, Cem Yılmaz’ın reklamlarda boy göstererek işlerinin arttığını, Avrupa’nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığını ve Türkiye ile yurtdışında taşınmazlarının olduğu belirtildi.



Komedyenliğin yanında işadamı da



Mahkeme, Ahu Yağtu’yu haklı bularak yerel mahkemenin kararının tamamen kaldırılmasına hükmetti. İstinaf Mahkemesi, Cem Yılmaz’ın çocuk yararına ödemekte olduğu iştirak nafakasının 10 bin dolar olarak devamına karar verdi.

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Yağtu’nun avukatları Gülay Erinan ile Rezan Arıemre, şu açıklamayı yaptı:

“Adil olan buydu. Taraflar 2013’te boşanırken Türkiye’deki enflasyonu ve dolardaki olası artışları göz önüne almak suretiyle bir protokol yapmışlardı. Aynı zamanda bir işadamı olan komedyen Cem Yılmaz, bütün bunları göz önüne almış olup ahde vefa prensibini kabul etmiştir. Kaldı ki Cem Yılmaz’ın malvarlığında 2013’ten sonra azalma değil, artış gözlemlenmiştir. Kendisi zaten ödeme güçlüğü içinde olmadığını beyan etmiştir.”

MAGAZİN KONSEYİ

‘Popülerliğinin kurbanı oldu’





* Savaş Özbey: Cem Yılmaz, Avrupa turnelerinde ya da filmlerinin yurtdışı gelirlerinde ‘Döviz çok yükseldi’ diye indirime gidiyor muymuş? Sonradan mızıkçılık yok. Baştan ne taahhüt ettiysen onu ödeyeceksin. Mahkemenin kararı son derece yerinde olmuş bence.



* Orkun Ün: CEM Yılmaz çocuğunun okul masrafından tutun da sağlık, özel hayat gibi giderlerini zaten karşılıyordur. E bu yüksek nafaka neden? Ahu Hanım’ın özel ihtiyaçları için. Yani burada Cem Yılmaz popülerliğinin kurbanı oldu bence.



* Ömür Gedik: Sahne ve turne rakamları dolar bazında düşünüldüğünde tabii ki düştü. Dolar krediler bile TL’ye döndü. Ben nafaka konusunda da aynı şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Cem zaten oğlunun tüm masraflarını karşılıyor. Çok anlamsız bir karar olmuş.



* Onur Baştürk: Baştan ne taahhüt edildiyse o. Kur yükseliyor diye indirime geçilmesi olmaz. Ahu Yağtu haklı...