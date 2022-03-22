Hamdi Alkan 9 yıllık eşi Selen Görgüzel'den boşanmıştı... İşte Alkan'ın eski eşine bıraktığı 'lüks' otomobil!

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Hamdi Alkan’ın boşanma protokolü gereği Selen Görgüzel’e New York’taki evi ile lüks otomobilini verdiği yazıldı. Söz konusu ‘lüks’ otomobil, 2005 model bir Peugeot 206.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR



Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı. Hazırlanan boşanma protokolüne imza atarak sorunsuz şekilde bitirdiler ilişkilerini.

DEĞERİ 90 BİN LİRA



Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde ‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’ verdiği yazıyordu. Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.





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Geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu. Görgüzel’e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Selen Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

Selen Görgüzel’e çıkışta arkadaşları destek oldu.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söyledi: “9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun.” Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, protokol gereği, Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin boşandığı eşi Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Çiftin birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü söylemişti:

"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik pandemide bitti, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor. Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

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ÖPÜŞME SAHNESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.