Alişan'dan çok konuşulacak açıklamalar: Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı!

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Ünlü türkücü Alişan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Eşinden, özel hayatına merak edilenleri samimi bir şekilde anlatan Alişan, 'Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı' ifadesiyle yeni bir tartışma yarattı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU BUSE İSTİYOR

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti. Son günlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan suskunluğunu bozdu, "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! 'Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden. İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar. Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Çok fazla istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra' ifadelerini kullandı.

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EVLİLİK SÖZLEŞMEMİZ YOK

‘Evlilik sözleşmesi yaptılar’ iddialarını da cevaplayan ünlü türkücü, 'Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya, çok saçma bir şey? Ben karımdan ya da karım da benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem.' şeklinde konuştu.

HERKESİN KRİTERİ VAR!

'Buse ve Alişan neden kavga eder, Birbirinizi kıskanır mısınız, Buse dize öpüşse ne dersin?' sorunu da yanıtlayan Alişan 'Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı.” dedi.

KEŞKE KÜS KALMASAYDIK

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül ile yıllar süren küskünlüklerinin de bittiğini belirten Alişan, 'Kardeşimin vefatından sonra Ercan abi taziyeye gelmişti ondan sonra Özcan arayıp 'baş sağlığı' diledi. Aramızda bir sorun yoktu sadece konuşmuyorduk, görüşmüyorduk. Havalimanı dönüşü denk geldik, konuştuk. Mahsun abi geçen sene araba kazası yaptıktan sonra aramıştı beni abimin taziyesine de gelmişti. İnsan başına kötü bir şey geldikten sonra anlıyor küslüğün gereksiz olduğunu. 'Keşke o kadar uzun süre küs kalmasaydık' diyorum. Eskiden de öyleydi resmiyetimiz vardı her dakika her saniyemiz beraber değildi." ifadelerini kullandı.

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AYRILMAMIZI İSTİYORLAR

Buse Varol, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.

31 yaşındaki Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." açıklamasını yaptı.

"PARANIN SATIN ALAMAYACAĞI İKİ EVLADIM VAR"

Daha önce üçüncü kez anne olmak istediğini dile getiren ünlü isim, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorularına ise şu cevabı verdi:

Alişan'dan önce de, sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise...) Ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki; Allah kalbinize sevgi versin...

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