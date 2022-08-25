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Çocukları yanına koştu! İbrahim Tatlıses'ten haber var...

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#İdo Tatlıses
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 12:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Kaza haberini alan İdo Tatlıses, kızı Dilan Tatlıses ve Ahmet Tatlıses olay yerine geldi. Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Polat Yağcı’dan geldi. Hürriyet'in ulaştığı Yağcı "Herkes araçtan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı..." dedi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Önce kazaya karışan kamyonet vinç yardımıyla çekildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs emniyete alındı. Ekiplerle diyalog kuran Tatlıses, “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” ifadelerini kullandı.

Çocukları yanına koştu İbrahim Tatlısesten haber var...

ÇOCUKLARI YANINA KOŞTU

Feci kazayı haber alan İdo Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlıses kaza yerine geldi. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan kardeşler babalarına destek oldu.

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Çocukları yanına koştu İbrahim Tatlısesten haber var...

'ELİF ADA ARABADA YOK'

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Polat Yağcı’dan geldi. Hürriyet’e konuşan Yağcı, "Otomobilden herkesi çıkardılar... İbrahim Bey arkada oturduğu için hiç zarar görmemiş. Sadece tedbir amaçlı hastaneye götürülebilir. Herkesin durumu iyi. Kızı Elif Ada arabada değildi. ” ifadelerini kullandı.

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