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Gözü karardı yere düştü! İşte talihsiz kazanın perde arkası...

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#Ajda Pekkan#Oğuz Arınmış#Kuruçeşme Açıkhava
Gözü karardı yere düştü İşte talihsiz kazanın perde arkası...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:16

Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Önceki gün sabaha karşı yataktan kalkınca gözü karararak yere düşen süperstarın kalça kemiği çatladı. Hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Ajda Pekkan’ın bu ay vereceği 5 konseri iptal oldu.

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Yaz sezonu boyunca toplam 26 kez konser veren ve sahne çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ajda Pekkan’a nazar değdi. Süperstar önceki gün sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 76 yaşındaki şarkıcı yatağından kalkarken gözü kararınca yere düştü ve kalça kemiği çatladı. Hemen hastaneye götürülen Ajda Pekkan ameliyata alındı.

5 KONSERİ İPTAL OLDU

Süperstarın Instagram hesabında bilgilendirme yapan menajeri Oğuz Arınmış, “Ajda Pekkan’ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim” dedi.

Bu açıklamanın ardından ünlü dostları ve binlerce hayranı Pekkan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu ayki 5 konseri iptal olan Pekkan’ın aralık ayında yeniden sahnelere dönmeyi planladığı da öğrenildi.

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Gözü karardı yere düştü İşte talihsiz kazanın perde arkası...

GÖNLÜMÜ KIRDILAR

Ajda Pekkan’ın 29 Ekim’de Kuruçeşme Açıkhava’da verdiği konserde yaptığı dans gündem olmuştu. Süperstar’ın dans ettiği anlar sosyal medyaya düşmüştü. Ünlü şarkıcı sosyal medya kullanıcılarının dansını eleştirmesi üzerine artık dans etmeyeceğini açıklamıştı: “Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar.”

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#Ajda Pekkan#Oğuz Arınmış#Kuruçeşme Açıkhava

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