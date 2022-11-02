Eşini aldattı mı? Güven Kıraç sessizliğini bozdu!

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Güven Kıraç ile Başak Kıraç 2010 yılında nikah masasına oturmuş çift kısa süre sonra da kızları Maya'ya kavuşmuştu.

12 yıllık birlikteliğin ardından Güven Kıraç'ın eşi Başak Kıraç'ı genç bir kadınla aldattığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu ve sevgilisinin samimi fotoğrafları objektiflere yansımıştı.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Güven Kıraç çok konuşulan iddialara cevap verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Oyuncu Güven Kıraç ve Başak Kıraç anlaşmalı olarak boşandı.

"Özel hayata saygı lütfen!

Daha önce özel hayatımla ilgili çıkan haberlere sessiz kalmıştım ancak yine benzer haberler çıkınca işin doğrusunu yazmak istedim. Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte. Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçekdışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum."

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Torun özlemim sona ersin

Derya Tuna önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Tuna, torun özlemini dile getirdi: “Kızımı seviyorum, oğlumu seviyorum, evlilikleri de çok güzel gidiyor. Umarım torun özlemim sona erer.”

Derya Tuna geçtiğimiz günlerde evlenen Dilan Çıtak’ın düğünü ile ilgili sorulara “Allah mutlu etsin herkesi. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını evlendirdi. Umarım Elif Ada da vakti gelince evlenir ve onu da görür” diye yanıtladı. (Sayit DURMAZ)

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Hâlâ çok yakışıklı

Kadir İnanır önceki gün Bebek’teki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Usta oyuncuyu gören sevenleri “Hiç yaşlanmamış. Hâlâ çok yakışıklı” diyerek hayranlıklarını gizleyemedi. İnanır, muhabirlerin röportaj isteğini “Sonra yaparız” diyerek geri çevirdi. (Behlül AYDIN)

Bu konuyu artık kapatalım

Aslı Bekiroğlu önceki gün DJ sevgilisi Taykun Karaduman’la Bebek’teydi. Oyuncu, “Bandırma Füze Kulübü” filminin galasında, Deniz Can Aktaş açıklama yaparken hemen arkasında yapımcı ile konuşması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Yapımcıma cevap mı vermeyecektim! Zaten yapımcım da ‘Aslı’yı ben konuşturdum’ dedi. Lütfen bu konuyu artık kapatalım.” (Behlül AYDIN)

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Her şey güzel gidiyor

Bestemsu Özdemir önceki akşam sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile Bebek Otel çıkışı görüntülendi. Oyuncu, akşam yemeği yediklerini söyledi: “Bu akşam öylesine yemeğe çıktık. Her şey çok güzel gidiyor. Yeni bir diziye başladım. İlişkimiz de güzel gidiyor.” (Sayit DURMAZ)

Pehlivanlığı ‘Öğret Bana’

Şarkıcı Murat Dalkılıç, senarist Erdal Şahin’le birlikte “Öğret Bana” adlı bir program çekmeye başladı. Her bölümde farklı bir mesleğin yer alacağı program, YouTube’da yayınlanacak.

Dalkılıç program için önceki gün Kırkpınar’a gitti. Kispet giyip Kırkpınar meydanına çıkan ünlü şarkıcı, baş pehlivanlardan yağlı güreş ve güreş kültürünü öğrendi.

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