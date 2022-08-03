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Demet Akalın'ın şampanya şovu dikkat çekti! O gece neler yaşandı?

#Demet Akalın#Şampanya#Demet Akalin
Demet Akalının şampanya şovu dikkat çekti O gece neler yaşandı

Beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, sosyal medyada büyük linç yedi! “Şampanya parası personele verildi” diyerek kendini savunan Akalın’a “terbiyesiz ve saygısız” yorumları yağdı.

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Demet Akalın’ın, Bodrum’da sahne aldığı mekânda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip, garsonun başından aşağı dökmesi sosyal medyada infiale neden oldu.Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Akalın’ın davranışı büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından bir açıklama yapan şarkıcı, “Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil çalışanlara bırakıyorum. O gece personelin kendisi ‘dök’ diye ısrar etti. 10 senedir şampanyalar bu şekilde dökülüyor. Şimdi mi battı birilerine?” diyerek kendini savunsa da linç edilmekten kurtulamadı.

Demet Akalının şampanya şovu dikkat çekti O gece neler yaşandı


YAKIN DOSTU SAVUNDU

Sosyal medyada Demet Akalın’ı savunan az sayıda yorum da vardı. Fenomen Ata Benli, “Bodrum, özellikle de Gümbet’i bilenler bilir; gerekirse şişeyi açtıran adamı bile onunla yıkarlar, garson o gece bahşişini yüksek alır. Olay normaldir, bu oranın eğlence tarzıdır, alan memnun, ıslanan daha da memnundur” derken, ona Nagihan Karadere’den destek geldi. Demet Akalın’ın yakın arkadaşı olan Karadere, “Aynen öyle canım. Alan razı, veren razı, kime ne? Linçlemek için yer arar oldular, şaka gibi” yorumunda bulundu.

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GARSON DEĞİL İŞLETME MÜDÜRÜ

Başından aşağı şampanya dökülen kişinin garson değil, işletme müdürü Murat Yaşar olduğu ortaya çıktı. Murat Yaşar da, Demet Akalın’ı savundu.

Demet Akalının şampanya şovu dikkat çekti O gece neler yaşandı

Yaşar, “Bu sektörde bize öncelik tanıyan en önemli sanatçıların başında gelen isimlerden Demet Akalın ile yaşadığımız bu durum tamamen espri amaçlı ve yıllardır sektörde yapılır. Demet Abla ile yıllardır birbirimizi tanırız. Gece hayatında çalışma arkadaşlarımıza faydası dokunmuş birisi, ona yapılan linç girişimini doğru bulmuyorum” dedi. Murat Yaşar Instagram’da Demet Akalın’la olan fotoğrafını paylaşarak “Bir çok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim” notunu yazdı.

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