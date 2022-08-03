Demet Akalın'ın şampanya şovu dikkat çekti! O gece neler yaşandı?

Demet Akalın’ın, Bodrum’da sahne aldığı mekânda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip, garsonun başından aşağı dökmesi sosyal medyada infiale neden oldu.Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Akalın’ın davranışı büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından bir açıklama yapan şarkıcı, “Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil çalışanlara bırakıyorum. O gece personelin kendisi ‘dök’ diye ısrar etti. 10 senedir şampanyalar bu şekilde dökülüyor. Şimdi mi battı birilerine?” diyerek kendini savunsa da linç edilmekten kurtulamadı.
GARSON DEĞİL İŞLETME MÜDÜRÜ
Başından aşağı şampanya dökülen kişinin garson değil, işletme müdürü Murat Yaşar olduğu ortaya çıktı. Murat Yaşar da, Demet Akalın’ı savundu.
Yaşar, “Bu sektörde bize öncelik tanıyan en önemli sanatçıların başında gelen isimlerden Demet Akalın ile yaşadığımız bu durum tamamen espri amaçlı ve yıllardır sektörde yapılır. Demet Abla ile yıllardır birbirimizi tanırız. Gece hayatında çalışma arkadaşlarımıza faydası dokunmuş birisi, ona yapılan linç girişimini doğru bulmuyorum” dedi. Murat Yaşar Instagram’da Demet Akalın’la olan fotoğrafını paylaşarak “Bir çok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim” notunu yazdı.