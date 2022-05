Demet Akalın'dan çok konuşulan sahne kıyafetine açıklama

Haberin Devamı

'KAPALI KIYAFETLERİN NEDENİ KİLOLAR'

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Demet Akalın, muhabirlerle sohbet etti. Şarkıcı, 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü söyledi: “Çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. Beş profesör gezdim.”

Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin de aldığı kilolar olduğunu açıkladı: “Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah düşmanımın bile başına böyle bir ağrı vermesin.” (Behlül AYDIN)

Dünya starı çıkmaz

Demet Akalın, Aleyna Tilki’yle arasındaki “dünya starlığı” polemiği hakkında da konuştu: “Ben çok isterim ama dünya starı falan olmaz. Bir tane var; o da Tarkan. Bizden başka dünya starı çıkmaz. Gerçeği kabullenelim.”

MARATONA DEVAM

Rap’çi Norm Ender, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Şarkıcının geçtiğimiz günlerde verdiği Bolu konserini 40 bin, Buca konserini 35 bin, Yalova konserini de 20 bin kişi izledi.

Türkiye’nin dört bir yanında gördüğü bu ilgiden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Norm Ender, yaz boyunca konserlere devam edeceğini söyledi.

PİJAMAYLA SAHNEDE

Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde konser verdi. Pijamayı anımsatan pembe tüylü bir kostümle sahneye çıkan şarkıcıyı yaklaşık 20 bin kişi izledi.

ADANA HATIRASI

Oyuncu Bülent Polat eşi ve çocuklarıyla fotoğrafını "Adana hatırası" notuyla Instagram'da paylaştı. Polat'ın paylaşımını beğenenler arasında rol arkadaşı Furkan Palalı da vardı.

NİCE YILLARA

Geçtiğimiz hafta Levent Dörter ile nişanlanan Dilan Çıtak, birlikteliklerinin 7. yılını kutladı.

"İyi ki sensin. her anımı her detayımı düşünen güzel seven sevgilim"