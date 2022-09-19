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Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi

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#Acun Ilıcalı#Motorsiklet#Kaza
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 18:26

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ile birlikte motosiklet kazası geçirdi. Hemen Liv Hospital Vadistanbul hastanesine kaldırılan Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Acun Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında...
Banu Ilıcalı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi

Ünlü televizyoncu, 1994 yılında Bağdat Caddesi'nde ağır bir motosiklet kazası geçirmişti.

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#Acun Ilıcalı#Motorsiklet#Kaza

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