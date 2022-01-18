Estetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın

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Şarkıcı Berksan, ‘Fransız askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Operasyonun ardından fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı gelen tepkilere cevap verdi.

2.Sayfa programına telefonla bağlanan Berksan neden bıçak altına yattığını anlattı:

BİRİNE BENZEMEK İÇİN AMELİYAT OLMADIM

“Bir anda karar verilen bir şey değil. Pandemi döneminde hızlı bir kilo kaybı yaşadım. Kilo kaybından dolayı yüzümdeki değişimi görmek istemiyordum ameliyat oldum. Bu birine benzemek için yapılmış bir ameliyat değil.’





SEDA SAYAN’A CESARETİMİ BENZETTİLER

Operasyonun ardından ‘Seda Sayan’a benzemiş’, ‘Seda Sayan’ın kardeşi gibi olmuş’ yorumlarına da değinen Berksan, ‘Seda Sayan’ın kardeşi olmayı öper başıma koyarım, herhalde cesaretimi benzettiler.’ dedi.

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BIRAKIN KİM NE İSTİYORSA ONU YAPSIN!

Değişimi hakkında konuşan ünlü şarkıcı, ‘Aynaya baktığımda eski Berksan’ı görüyorum. Bütün merakları kafalardan sileceğim. İlk paylaşımım operasyon sonrası olduğu için farklı duruyor. Yapılan yorumlardan en çok 'Seda Sayan’a benzemiş' yorumları güldürdü. Birbirimize karışmaya son verelim. ‘Kadınlar onu yapar mı, erkekler onu yapar mı?’ Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın! Ben şaşırıyorum... Yemeden içmeye, giyinmeden konuşmaya her şey konuşuluyor. İnsanlar bu tarz kararları çok kolay veremezler ben bunu düşünüp de yaptım. Yakın çevrem normal karşıladı, şu an iyileşme sürecindeyim evdeyim. Durumdan memnunum. Bu kadar sevildiğimi de bilmiyordum. Beni iki ay sonra görünce ‘Berksan hayırdır’ demesinler diye paylaştım.’ ifadelerini kullandı.

İLK SEDA SAYAN YAPTIRDI

Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan da Fransız Askısı yöntemi ile yüzünü gerdirmiş, operasyonu da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı. Sayan'ın ardından uygulama ünlüler dünyasında popüler hale geldi. Hande Yener ile Serap Ezgü de modaya uydu.