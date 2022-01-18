Estetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Yok artık dedirten olay Köprüyü çalıp götürdü'Yok artık' dedirten olay! Köprüyü çalıp götürdü#ANKARA
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyorTuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyor? #Tuba Büyüküstün
Neden bıçak altına yattı Berksan sessizliğini bozduNeden bıçak altına yattı? Berksan sessizliğini bozdu#Berksan
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Estetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın

#Berksan#Seda Sayan#Fransız Askısı
Estetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın

Yaptırdığı Fransız askısı operasyonuyla gündeme gelen şarkıcı Berksan sessizliğini bozdu. ‘Seda Sayan’a benzemiş’ yorumlarını komik bulduğunu söyleyen Berksan, ‘insanların ne yaptıklarını boş verelim‘ dedi.

Haberin Devamı

Şarkıcı Berksan, ‘Fransız askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Operasyonun ardından fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı gelen tepkilere cevap verdi.

2.Sayfa programına telefonla bağlanan Berksan neden bıçak altına yattığını anlattı:

BİRİNE BENZEMEK İÇİN AMELİYAT OLMADIM

“Bir anda karar verilen bir şey değil. Pandemi döneminde hızlı bir kilo kaybı yaşadım. Kilo kaybından dolayı yüzümdeki değişimi görmek istemiyordum ameliyat oldum.  Bu birine benzemek için yapılmış bir ameliyat değil.’

Estetik operasyonu geçiren Berksan: Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın

SEDA SAYAN’A CESARETİMİ BENZETTİLER

Operasyonun ardından ‘Seda Sayan’a benzemiş’, ‘Seda Sayan’ın kardeşi gibi olmuş’ yorumlarına da değinen Berksan,  ‘Seda Sayan’ın kardeşi olmayı öper başıma koyarım, herhalde cesaretimi benzettiler.’ dedi.

Haberin Devamı

BIRAKIN KİM NE İSTİYORSA ONU YAPSIN!

Değişimi hakkında konuşan ünlü şarkıcı, ‘Aynaya baktığımda eski Berksan’ı görüyorum. Bütün merakları kafalardan sileceğim. İlk paylaşımım operasyon sonrası olduğu için farklı duruyor. Yapılan yorumlardan en çok 'Seda Sayan’a benzemiş' yorumları güldürdü. Birbirimize karışmaya son verelim. ‘Kadınlar onu yapar mı, erkekler onu yapar mı?’ Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın! Ben şaşırıyorum... Yemeden içmeye, giyinmeden konuşmaya her şey konuşuluyor. İnsanlar bu tarz kararları çok kolay veremezler ben bunu düşünüp de yaptım. Yakın çevrem normal karşıladı, şu an iyileşme sürecindeyim evdeyim. Durumdan memnunum. Bu kadar sevildiğimi de bilmiyordum. Beni iki ay sonra görünce ‘Berksan hayırdır’ demesinler diye paylaştım.’ ifadelerini kullandı.

İLK SEDA SAYAN YAPTIRDI

Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan da Fransız Askısı yöntemi ile yüzünü gerdirmiş, operasyonu da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı. Sayan'ın ardından uygulama ünlüler dünyasında popüler hale geldi. Hande Yener ile Serap Ezgü de modaya uydu.

Seda Sayan'ın paylaşımı olay oldu! Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim...Seda Sayan, ‘Fransız askısı’ adlı yöntemle bir kez daha yüzünü gerdirdi.
daha fazla video içinSeda Sayan'ın paylaşımı olay oldu! Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim...
 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berksan#Seda Sayan#Fransız Askısı

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19