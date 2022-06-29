Türk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğaz'ın tadını çıkardı!

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AYASOFYA CAMİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Sahibi olduğu Nobu’nun İstanbul şubesi için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, önceki gün tarihi ve turistik yerleri gezdi. 78 yaşındaki Amerikalı aktör, İstanbul’daki son gününde ilk olarak Ayasofya Camisi’ni ziyaret etti. De Niro, daha sonra işadamı Baran Süzer ve ünlü yapımcı Gianni Nunnari ile Galataport’tan tekneye binerek Boğaz turu yaptı.

KAHVEYE ‘FANTASTİK’ YORUMU

Seyahatinin ilk günü ortağı olduğu Uzak Doğu restoranı Nobu’nun lezzetlerini tercih eden ünlü aktör, Boğaz turu için bu kez ‘alinazik’ yemeği sipariş ettirdi. Yemek sonrası ikram edilen Türk kahvesinin de tadına bakan De Niro, ‘fantastik’ yorumunda bulundu. İstanbul Boğazı’ndaki tarihi yapılar karşısında şaşkınlığını gizlemeyen usta aktör, turun ardından bir pastaneye gitti ve hediyelik Türk lokumu aldı.

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Robert De Niro’nun isteği üzerine pişirilen alinazikler tekneye götürüldü.

Robert De Niro yemek sonrası Türk kahvesi içti.