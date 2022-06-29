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Türk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğaz'ın tadını çıkardı!

#Robert De Niro#İstanbul#Ayasofya Camisi
Türk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğazın tadını çıkardı
Behlül AYDIN

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, İstanbul seyahatinin son gününü geziye ayırdı. Ayasofya Camisi’ni gezip Boğaz’da tekne turu yapan usta oyuncu, özel olarak alinazik yemeği ve Türk kahvesi siparişi verdi.

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AYASOFYA CAMİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Sahibi olduğu Nobu’nun İstanbul şubesi için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, önceki gün tarihi ve turistik yerleri gezdi. 78 yaşındaki Amerikalı aktör, İstanbul’daki son gününde ilk olarak Ayasofya Camisi’ni ziyaret etti. De Niro, daha sonra işadamı Baran Süzer ve ünlü yapımcı Gianni Nunnari ile Galataport’tan tekneye binerek Boğaz turu yaptı.

Türk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğazın tadını çıkardı

KAHVEYE ‘FANTASTİK’ YORUMU

Seyahatinin ilk günü ortağı olduğu Uzak Doğu restoranı Nobu’nun lezzetlerini tercih eden ünlü aktör, Boğaz turu için bu kez ‘alinazik’ yemeği sipariş ettirdi. Yemek sonrası ikram edilen Türk kahvesinin de tadına bakan De Niro, ‘fantastik’ yorumunda bulundu. İstanbul Boğazı’ndaki tarihi yapılar karşısında şaşkınlığını gizlemeyen usta aktör, turun ardından bir pastaneye gitti ve hediyelik Türk lokumu aldı. 

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Türk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğazın tadını çıkardı

Robert De Niro’nun isteği üzerine pişirilen alinazikler tekneye götürüldü.

Robert De Niro yemek sonrası Türk kahvesi içti.

Türk kahvesi ve alinazik... Robert De Niro, Boğazın tadını çıkardı

 

 

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#Robert De Niro#İstanbul#Ayasofya Camisi

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