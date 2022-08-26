Sahnede imam hatiple ilgili sözleri nedeniyle Gülşen tutuklandı

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Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da tutuklandı.

Gülşen sahne adıyla tanınan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun nisan ayındaki konserinde orkestrasındaki bir müzisyenden söz ederken, “İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği video görüntüsü ortaya çıktı. Bu sözler üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216’ncı madde kapsamındaresen soruşturma başlatmış olup kolluk görevlilerine mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir” denildi.

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EVİNDEN ALINDI

Savcılığın talimatının ardından polisler dün öğle saatlerinde Gülşen’i Zorlu Center’daki evinde gözaltına aldı. Gülşen sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Gülşen ifadesinin alınmasının ardından savcılık ifadesi için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sanatçı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: ÜZGÜNÜM

Gülşen savcılık ifadesinde uzun yıllardır müzikle ilgilendiğini belirterek, “Mesleğimi icra ederken çalışma arkadaşlarımla şakalaşmalar yapmaktayız. Soruşturmaya konu olay da lakabı ‘imam’ olan müzisyen arkadaşımla aramızda geçmiştir, medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Söz konusu eylem herhangi bir kişi veya kişiler hedef alınmaksızın yalnızca müzisyen arkadaşıma yalnızca hitap olarak söylenen bir sözdür. Sadece belli bir kısım video içeriği paylaşılarak hedef gösterilmemden dolayı çok üzgünüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkemede de bir çocuğu olduğunu ve istendiği zaman gelebileceğini söyleyen Gülşen, hâkimlik tarafından tutuklandı.

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Avukatı Emek Emre ise karar sonrasında, “Ailesi, kendisi, hepimiz çok üzgünüz. Karara itiraz edeceğiz” dedi.

BAKIRKÖY KADIN CEZAEVİ’NDE

Gülşen, tutuklama kararının ardından İstanbul Adliyesi’ndeki işlemlerinin bitmesini bekledi. Saat 23.30 sıralarında ise Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne getirildi. Burada içeri alındığı esnada tanıdıkları ve sevenlerinin ‘Gülşen’ diye bağırdığı ve alkışladığı görüldü.

Gülşen, cezaevine getirilirken yakınları ve sevenleri alkışladı.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

- Gülşen tutuklanmasına yol açan ‘imam hatip’ sözleri nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.” (Özden ATİK / DHA)

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TEPKİLER: SANATA DA SAYGISIZLIK

Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilerle ilgili sözlerine hükümetten de tepkiler geldi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini ‘sapıklık’ iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.”

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “İmam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.”

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- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Sanatçı sorumluluğu ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir. Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek; toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız.”

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir.”

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: “İmam Hatip camiasına yönelik hadsiz ve yakışıksız şekilde iftira atan Gülşen’i kınıyorum. Kin ve nefret dolu zavallı bir zihniyet.”(ANKARA)

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA: SANATÇIYI HEMEN SERBEST BIRAKIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili olarak Twitter paylaşımında özetle şunları kaydetti: “Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde büyük rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek elinizde. Ey vatan kurtaran savcı ve hâkim, ‘Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...’ bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın.”(ANKARA)

MEB: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gülşen’in imam hatiplilerle ilgili sözleri üzerine hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:“Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”(EĞİTİM SERVİSİ)

ÖNDER’DEN SUÇ DUYURUSU

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında ‘hakaret suretiyle halkın bir kesimini aşağılama’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak, “İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır” diyerek Gülşen’in sözlerini kınadıklarını belirtti.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ise yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “İmam hatip okullarının kapısının önünden geçmeyen birisinin bu şekilde sergilediği yaklaşımı bizi ziyadesiyle üzdü. Gülşen Hanım’ın belki fikirlerini değiştiremeyiz ancak kendisini imam hatip okullarımıza davet ederek önyargılarından kurtulmasını tavsiye edebiliriz. İslamiyet hoşgörü dinidir Biz herkesin görüşüne, görünüşüne, yaşam tarzına saygı duymayı misyon edinirken Gülşen Hanım’ın ayrıştırıcı bir dil kullanmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” (Ali Rıza AKBULUT/İSTANBUL-DHA)