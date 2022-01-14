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Bülent Ersoy'dan Anıtkabir açıklaması

#Bülent Ersoy#Anıtkabir#Ankara
Bülent Ersoydan Anıtkabir açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı'nca Anıtkabir ziyareti sırasında şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevinden alındı. Kararın ardından Bülent Ersoy'dan açıklama geldi.

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Bülent Ersoy, önceki gün Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a üniformalı bir subay yağmurdan korunması için şemsiyeyle eşlik etti. O görüntüler tartışma yarattı. Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevinden alındı.

KOMUTANLARI GÖRMEDİM!

Kararın ardından Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Biraz önce almış olduğum bir haber ile şaşkınlık ve üzüntümü zat-ı alileri sizlerle paylaşmak istedim.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Büyük Ata’mızı ziyaret edip, çocuk denecek yaşlarımdan bugünlere değin gelen büyük Ata’ya olan derin sevgi ve engin saygılarımı ifade edebilmek adına huzurlarına gidip ebedi istirahatgahına kendilerini ve de en büyük silah arkadaşlarından birisi olan Merhum İsmet İnönü Paşa’yı da ziyarete gittim. Her iki rahmetliye de dualarımı ettim, saygılarımı sundum.

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Bu arada ziyaretim öncesi ve esnasında da ne Anıtkabir komutanlığı ne de komutanlarından herhangi özel şahsi taleplerim olmamıştır. 

Kendime ait olan yürüyen sandalyemi kendi aracımla getirttirip 9 kişilik ekibimle oradaydım.

Tekerlekli sandalyeyi kullanan ise kendi ekibimden birisiydi.

Binaenaleyh naçizane bendenizin arzu ve talepleri doğrultusunda olmamış oldurmazdım da zaten.

Kaldı ki başımdaki şapkam o ziyaretim esnasında ki hava şartlarının fevkalade kötü oluşuna mani olabilecek bir şekilde ve büyüklükteydi. Örneğin şemsiye tutulması ise, sanırım en büyük komutan Büyük Atatürk’ün zamanında ifade buyurdukları üzere “Beyler hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız" dediği gibi Büyük Ata’nın bu sözlerini baz alarak kendilerince gerek yaşıma, gerekse sanatıma bir saygı sunmak adına naçizane bendenize yapmış oldukları bir favördü bu görüntülerdeki hal ve tavırlar sanırım.

Bendenizin bu şemsiye ve de şemsiye tutan değerli komutanın varlığından bile haberim yoktu, bende herkes gibi bu bahsi geçen olay fotoğrafı ancak basın yayınında gördüm.

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O nedenle, bu konuların vebali de bendenize ait değildir.

Benim üzüntüm sadece amacı Büyük Atatürk’ün sözleri doğrusunda hareket eden nazik, centilmen ve saygılı komuta düzeyindeki bu kişilerin bazı prosedürler var ise bunları aşıp ceza almalarından ötürü yaşadıkları bu durumlardır.

Başta sayın komutan ve emri iradelerindeki konuyla ilgili cezalandırılan her kimler ise o kişilere maddi ve manevi her türlü imkânlarımı da seferber edeceğimi kendilerine Bülent Ersoy sözü ile hazır olduğumu bildiririm. Saygılarımla efendim…”

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#BÜLENT ERSOY#ANITKABİR
Bülent Ersoy'un Anıtkabir’de ‘Diva’lığı tuttu! 'Yine geleceğim'Bülent Ersoy, önceki gün, Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a üniformalı bir subay yağmurdan korunması için şemsiyeyle eşlik etti. O görüntüler tartışma yarattı. Kelebek yazarları çok konuşulan anları yorumladı.
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