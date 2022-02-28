Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Canlı yayında şoke eden aldatma itirafı...

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Arda Kural, geçtiğimiz akşam eski sevgilisi Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitmişti. 24 yıl sonra görüşen ikili bugün 2. Sayfa'da karşı karşıya geldi. Yaşadıkları aşkı anlatan eski sevgililerin peş peşe gelen itirafları programa damga vurdu.

Programa önce Yıldız Asyalı konuk oldu. Duygularını dile getiren Asyalı, ‘Geçen gün bir araya gelince özel bir şey konuşmadık. Görünce bir heyecanlandım. Evet, birbirimizi çok çok seviyoruz ama ben de korkuyorum. Bir şeylerin depreşmesinden korkuyorum. Çok zor günler geçirdik, ayrıldıktan bir iki sene kendime gelemedim aynı şekilde Arda da gelememiştir. Son konuşmamızı hatırlıyorum, ikimizin de kafası çok karışıktı. Öz ve kısa bir konuşma olmuştu. O zaman yaşımız da çok küçüktü… Okul, set çok yoğundu. Bizim için zor dönemlerdi. Keşke o yıllar Arda ile evlenseydik.

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Arda’nın ortadan kaybolma huyu var şimdi bile beni korkutan bu olur. Her zaman ulaşamazdım ama ulaşabildiğim zaman da konuşurduk. Bir şeye sinirlenip, üzüldü mü bir hafta ortadan kaybolurdu. Kimse ulaşamazdı. Bu durum beni rahatsız etti. Tabii o zaman 19 yaşındaydı, inişleri çıkışları da vardı.’ şeklinde konuştu.

Programın ortasında stüdyoya giren Arda Kural ise itiraflar ile şaşırttı:



Kural, "Yıldız ile uzun zaman görüşmedik, araya mesafe girdi. Onu görünce güzel duyguları hatırlıyorum, anıyorum. Aklımda yaşadığımız güzel şeyler canlanıyor. ‘Eyvah Babam’ dizisi yayınlanırken Yıldız'ı izliyordum ona bir hayranlığım vardı. Sonra ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisi oldu bana da teklif geldi. Yıldız’la aşk yaşama gibi bir hayalim vardı. Sete de o heyecanla gittim. Aynı duygunun Yıldız’da da olduğunu hissettim. Dizi değil de sanki benim oraya gitmemin sebebi onunla tanışmak ve hayatına girmekmiş." dedi.

ARDA'YA AŞIKTIM!

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı tanışma hikayelerini;

"Bir müzik kanalında DJ’lik yaparken Arda’yı izliyordum. Bir gün televizyonu izlerken kaldım. Anneme ‘Arda’ya mektup yaz kanala yolla’ dedim. Bir iki ay sonra, Arda diziye dahil oldu. Ablamla otururken yapıcımız aradı ‘Yıldız kim geliyor diziye biliyor musun? Arda Kural!’ dedi. Telefonda renk vermedim. ama mutluluktan çıldırdım. Tarabya’da çekim yapıyorduk, Arda villaya geldi ama ben yanına gidemedim. Savaş Ay ve Haluk Bilginer benimle dalga geçtiler ‘nabız kaç’ deyip. (gülüyor) Platoya girdim, Arda ile tanıştım sohbet ettik." sözleriyle anlattı.

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YILDIZ BENİ ALDATTI

Araya giren Arda Kural, "Yıldız önce baktı çapkınlık mı yapıyorum diye… Sonra ciddi olduğumu anladı. Bir süre sonra Yıldız beni aldattı. Nedenleri de vardır tabii ama kadınları suçlamam. Ben kendimi bayağı ezilmiş hissetmiştim. Kendisi telefonda söylemişti bunu. Etiler’den arabayla Cihangir’e gitmeye çalışırken yağmur yağdı trafik de vardı, yürüyerek yanına gittim. Annesi odaya soktu bizi 'konuşun’ dedi Orada çok ağladık. 19 – 20 yaşlarındaydık, çok fırtınalıydı. Ben Yıldız’sız duramazdım, Yıldız’larda kalıyordum. Çok yüksek duygular, hatırlamak da istemiyorum. Kendimi çok açmak istemedim bu zamana kadar… İnsanlar benim kim, ne olduğumu bilsin istedim. Bundan sonra Yıldız ile olmamız zor. Yıldız Asyalı, bana çok acı çektirdi ama kendi de çok acı çekti." ifadelerini kullandı.

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TELEFONU NİŞANLISI AÇTI

Haklı nedenlerinin olduğunu söyleyen Asyalı, "O dönem, aramız bozuktu. Benim bir travmam vardı. Ev telefonundan ‘Arda gitti mi’ diye telefon açtım bir kız açtı ‘anne Arda’yı soruyorlar’ dedi. Sen kimsin deyince ‘nişanlısıyım’ dedi. Bunu duyunca ipler koptu. Güvenim kırıldı.’ dedi.

23 YAŞIMDA HAVA ATMAK İÇİN EVLENDİM

İddialara cevap veren Kural, "Ben bunu ilk kez duyuyorum daha 18-19 yaşında ne nişanlaması…. Ben bir kez evlendim. 23 yaşımdaydım, etrafa hava atmak içindi… Evlendiğim kişinin çocuğu vardı. Ama sanki çocuk benimmiş gibi bir algı yaratmıştım. Bütün herkese çocuğun benden olduğunu yıllar önce bir birliktelik yaşadığımızı Melis’i bırakıp gittiğim yalanını söylemiştim. Bu evlilik 7 ay sürdü.’ sözleriyle kendini savundu.

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"BİZ ACI ÇEKMEKTEN MUTLU OLUYORUZ"

Hayranlarının en çok merak ettiği, "Yeniden birlikte olur musunuz?" sorusunu da yanıtlayan eski aşıklar, aşkın bittiğini, tüm duyguların tüketildiğini söyleyerek bir daha kimseyle evlenmeyi düşünmediklerini açıkladılar. Arda Kural, "Biz acı çekmekten mutlu oluyoruz, bir daha bir araya gelmemiz çok zor" derken, her ikisi de aşık olmadıklarını söyledi.