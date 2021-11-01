Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması...Dans görüntüleri çok konuşulmuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Sarı ve turuncu alarmMeteoroloji'den peş peşe uyarılar... Sarı ve turuncu alarm!#Meteoroloji
Emre Belözoğlundan sihirli dokunuş Gecenin maçı sonrası Fenerbahçe detayı...Emre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş! Gecenin maçı sonrası Fenerbahçe detayı...#Emre Belözoğlu
Uludere filarmoni Tek bir nota bilmezken orkestra kurdularUludere filarmoni! Tek bir nota bilmezken orkestra kurdular#Uludere Filarmoni
Bu da sanal sömürü Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhıBu da sanal sömürü! Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhı!#Twitch
Shiba Inude büyük gün Dev borsada listeleniyorShiba Inu'de büyük gün! Dev borsada listeleniyor#Shiba Inu
En ucuzu 166 bin lira TOKİ satışa çıkardıEn ucuzu 166 bin lira! TOKİ satışa çıkardı#TOKİ
Falih Rıfkıdan beri değişmeyen şey... İçimizdeki bazı muhalifler hâlâ...Falih Rıfkı'dan beri değişmeyen şey... İçimizdeki bazı muhalifler hâlâ...#Falih Rıkfı
Nihat Kahveciden flaş Emre Belözoğlu iddiası Fenerbahçe...Nihat Kahveci'den flaş Emre Belözoğlu iddiası! Fenerbahçe...#Nihat Kahveci
TÜBİTAK çalışanı... UNESCOdan ödül almıştı Şüpheli ölümTÜBİTAK çalışanı... UNESCO'dan ödül almıştı! Şüpheli ölüm#Dilek Dündar Erbahar
CHP Genel Merkezinde alarm zilleri... Ekrem İmamoğlu nereye koşuyorCHP Genel Merkezi'nde alarm zilleri... Ekrem İmamoğlu nereye koşuyor?#İmamoğlu
18 yaş altında kritik seviye Rakamlar bize ne söylüyor Son 1 ayda...18 yaş altında kritik seviye! Rakamlar bize ne söylüyor? Son 1 ayda...#Koronavirüs
Jeoloji mühendislerinden İzmire deprem eleştirisiJeoloji mühendislerinden İzmir'e deprem eleştirisi#Deprem
Timur Savcı yıllar sonra konuştu: Meryem Uzerlinin yaptığı şımarıklıkTimur Savcı yıllar sonra konuştu: Meryem Uzerli'nin yaptığı şımarıklık#Timur Savcı
Çağla ile Emreden Kuzeye 12 yaş hediyesiÇağla ile Emre'den Kuzey'e 12 yaş hediyesi#Çağla Şıkel
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması...Dans görüntüleri çok konuşulmuştu

#Edis#Zeynep Bastık#Tolga Akış

Edis Görgülü ile meslektaşı Zeynep Bastık'ın bir partide dans ettikleri video sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Genç şarkıcı, haftalar sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Haberin Devamı

ZEYNEP'İN EŞİ BU DURUMA NE DİYECEK!
İkilinin dans videosuna gelen "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumlarının ardından Tolga Akış sessizliğini bozmuş ve hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçmişti.

Edisten Zeynep Bastık açıklaması...Dans görüntüleri çok konuşulmuştu
Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.

NE DİYEYİM İSTİYORSUN!

"Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş" mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise "Ne diyelim istiyorsun?" karşılık vermişti.

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Tolga Akış, "Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize" sözleriyle, dans videosunu eleştirenlere tepki göstermişti.

Edisten Zeynep Bastık açıklaması...Dans görüntüleri çok konuşulmuştu


EDİS SESSİZLİĞİNİ BOZDU
 'Pazar Sürprizi' programına konuk olan 30 yaşındaki Edis, yakın arkadaşıyla dans ettikleri anlarla ilgili sessizliğini bozdu.

Video ile ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi  menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz.  Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir" dedi.

Edis’ten yıllar sonra gelen itiraf: Rezil oldum, o an çok utandım

İlgili Haber:Edis’ten yıllar sonra gelen itiraf: Rezil oldum, o an çok utandım!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edis#Zeynep Bastık#Tolga Akış

BAKMADAN GEÇME!

Çağla Şıkel ile Emre Altuğdan Kuzeye 12 yaş hediyesi

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'dan Kuzey'e 12 yaş hediyesi

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi