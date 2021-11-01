Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması...Dans görüntüleri çok konuşulmuştu

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ZEYNEP'İN EŞİ BU DURUMA NE DİYECEK!

İkilinin dans videosuna gelen "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumlarının ardından Tolga Akış sessizliğini bozmuş ve hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçmişti.

"Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş" mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise "Ne diyelim istiyorsun?" karşılık vermişti.

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Tolga Akış, "Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize" sözleriyle, dans videosunu eleştirenlere tepki göstermişti.



'Pazar Sürprizi' programına konuk olan 30 yaşındaki Edis, yakın arkadaşıyla dans ettikleri anlarla ilgili sessizliğini bozdu.

Video ile ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir" dedi.