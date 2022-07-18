Ece Erken ile eski kayÄ±nbiraderi Celal MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu birbirlerine girdiler: 500 bin vereyim de susun!

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Celal MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu tarafÄ±nda tehdit edildiÄŸini iddia eden Erken, sosyal medya hesabÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±:

Â "KardeÅŸinin mallarÄ±na Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸsÃ¼n, katillerin peÅŸine 1 saniye dÃ¼ÅŸmemiÅŸsin, benim kapÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼n gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± ne hakla aldÄ±rÄ±rsÄ±n ki! AldÄ±r, benim abdestimden ÅŸÃ¼phem yok. SavcÄ±lÄ±ÄŸa tehdit ve ÅŸantajdan veriyoruz. Ah Åžafak ne Ã¼zÃ¼lÃ¼yordur. Ben hepinize tek baÅŸÄ±ma yeterim. Benimle gurur duyuyordur eÅŸim!"

500 BÄ°N VEREYÄ°M DE SUSUN!

Ece Erken, Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun ailesinden para almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi:



"Neye Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum biliyor musunuz? Miras ne kÃ¶tÃ¼ ne acÄ± bir ÅŸeymiÅŸ. Bu insanlar hergÃ¼n bizdeydi, biz onlarda, Ã§ocuklar bir arada... Siz de ÅŸahitsiniz tek kuruÅŸ almadÄ±m. Åžafak'Ä±n bir minibÃ¼sÃ¼ kalmÄ±ÅŸ o da bende deÄŸil. KapÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ aldÄ±rÄ±yor abisi ve karÄ±sÄ±. 'Ece'de mi?' diye. Ya 500 bin vereyim susun da Åžafak'a bir dua edin. 40'Ä±nÄ± bile yapmadÄ±nÄ±z. Rabbim kim ne hak ettiyse yaÅŸatsÄ±n.'

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Â REDDÄ° MÄ°RAS YAPIYORUM

Åžafak MahmutyazÄ±coÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan eÅŸinin ailesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen ve 'Saatini bile istediler' diyen Ece Erken, mayÄ±s ayÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan bir karar aldÄ±.

MirasÄ± kabul etmeyeceÄŸini duyuran Ece Erken, "EÅŸimi Ã§ok sevdim ve onu Ã¶zlemle anÄ±yorum ama rahmetli eÅŸimi yÄ±llardÄ±r gelir kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶ren ve rahmetli olduktan sonra hala gÃ¶rmeye devam eden bu kÃ¶tÃ¼ insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ±ydÄ±k, Ã¶yle kalacaÄŸÄ±z. Reddi miras yapÄ±yorum herkese sevgi ve saygÄ±larÄ±mla" dedi.

EÅžÄ°NÄ°N SOYADINI SÄ°LDÄ°

Zor gÃ¼nler yaÅŸayan ve eÅŸine olan Ã¶zlemini her fÄ±rsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

ÃœnlÃ¼ sunucu sosyal medya hesaplarÄ±ndan 'MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu' soyadÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

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Bir takipÃ§isi Ece Erken'e 'EÅŸinizin soyadÄ±nÄ± neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'YaÅŸananlardan sonra bazÄ± akrabalarÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mamak iÃ§in. Her gÃ¼n daha daiÄŸrenÃ§ ÅŸeyler duyuyorum' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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HAYATIM BOYUNCA KALBÄ°MDE OLACAKSIN

Ece Erken sosyal medya hesabÄ±nda eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile videosunu ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Erken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere "Ã‡ok Ã¶zledim Åžafak'Ä±m. Eminim yukarÄ±dan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsÄ±n sen. KeÅŸke bir anda gelsen. Åžafak'Ä±m adamdÄ±. Ã‡evresinde tek adam yoktu. O adamdÄ±! HayatÄ±m boyunca kalbimde olacaksÄ±n." notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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