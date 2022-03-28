'Fıs Fıs İsmail' Süleyman Yağcı'dan çok konuşulacak sözler: O kadınlara 'iğrenç' diyerek hakaret ediyorum!

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Fıs Fıs İsmail karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Süleyman Yağcı geçtiğimiz gün bir programa katılmış ‘kadınların tayt giymesini doğru bulmuyorum. İğrenç’ sözleriyle tepki çekmişti.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Süleyman Yağcı sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi. Gergin anların yaşandığı programda Yağcı, kendisine ‘sapık’ diyenlere de cevap verdi:

O KADINLARA İĞRENÇ DİYEREK HAKARET EDİYORUM

“Benim neye ‘iğrenç’ dediğimi herkes biliyor. %10 bilmeyen var onu da giyenler ve giydirenler.”

“Bana ‘sapık’ diyenler asıl tehlikeli olan onlardır. Ben ‘adaplı şekilde giyinsin’ diyorum. Onlar ‘bırak daha açık giysinler, biraz daha bakalım’ diye düşünenler.”

“Bir şey için ‘çirkin’ demek beğenmemektir.”

“Ben ‘çirkin’ demedim. ‘Çirkin’ demek başka bir şey ‘iğrenç’ demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek kimse izlemek zorunda değil.”

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“Pisten kastım giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması.”

“Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi.”

“İğrenç kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum.”

‘Kadınlara ‘iğrenç’ demiyorum ben ‘o tarza iğrenç’ diyorum. O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir”

YANIMDA BİRİ ÖPÜŞSE UYARIRIM!

“Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.”