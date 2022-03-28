Will Smith'ten sunucu Chris Rock'a 'Oscar tokadÄ±': KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma!

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'KARIMIN ADINI AÄžZINA ALMA'

OlayÄ±n nedeni Chris Rock'Ä±n, Will Smith'Ä±n karÄ±sÄ± Jada Pinkett Smith'in saÃ§kÄ±ran (alopesi) nedeniyle kÄ±sacÄ±k kestirdiÄŸi saÃ§larÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸaka.Â Bu ÅŸakalar Ã¼zerine WillÂ Smith deÂ Rock'a "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" dedi. Chris Rock ÅŸakasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼nce de Smith yerinden kalktÄ± ve aynÄ± cÃ¼mleyi bir kez daha tekrarladÄ±. Sonra da sahneye gidip Rock'a tokat attÄ±.

TWITTER'DA 'ÅžOV DEÄžÄ°L, GERÃ‡EKTÄ°' MESAJI

Ä°lk anda kimse neler olduÄŸunu anlayamadÄ±. Herkes bunun gÃ¶sterinin bir parÃ§asÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaÅŸÄ±p seyircilere dÃ¶ndÃ¼. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yÃ¶neticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajÄ±yla bu olayÄ±n gerÃ§ek olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Setoodeh mesajÄ±nda "Bunun olmasÄ± planlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu gerÃ§ek" diye yazdÄ±.

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'TV TARÄ°HÄ°NE GEÃ‡ECEK BÄ°R GECEYDÄ°'

Chris Rock ise bu tokat olayÄ±ndan sonra ÅŸoke oldu. Fakat yine de gÃ¶revine devam etti. OlayÄ±n ilk ÅŸokunu Ã¼zerinden attÄ±ktan sonra da de "Bu TV tarihine geÃ§ecek muazzam bir geceydi" dedi.

Jada Pinkett Smith'in o tartÄ±ÅŸmaya neden olan saÃ§ modeli.Â

AÄžLAYARAK AKADEMÄ°'DEN Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°, AMA ROCK'IN ADINI BÄ°LE ANMADI

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan King Richard filmiyle kazandÄ±ÄŸÄ± en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±nÄ± almak iÃ§in sahneye Ã§Ä±kan Will Smith, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nda bu olaya da deÄŸindi. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan Smith, Ã¶dÃ¼lÃ¼ veren Akademi'den de Ã¶zÃ¼r diledi. Smith "Akademi'den Ã¶zÃ¼r dilemek istiyorum, aday arkadaÅŸlarÄ±mdan Ã¶zÃ¼r dilemek istiyorum. Bu gÃ¼zel bir an" dedi. Smith'in tokat attÄ±ÄŸÄ± Chris Rock'tan Ã¶zÃ¼r dilememesi dikkat Ã§ekti.

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'SEVGÄ°, SÄ°ZE Ã‡ILGINCA ÅžEYLER YAPTIRIR'

Smith, konuÅŸmasÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Richard Williams karakterine de gÃ¶nderme yaparak onun ailesinin en bÃ¼yÃ¼k koruyucusu olduÄŸunu sÃ¶yledi. Will Smith kendisinin de sevdiÄŸi insanlarÄ± korumak istediÄŸini ekledi. Oyuncu "Sanat, hayatÄ± taklit eder. Ben Ã§Ä±lgÄ±n bir baba gibi gÃ¶rÃ¼nebilirim. Ama sevgi size Ã§Ä±lgÄ±nca ÅŸeyler yaptÄ±rÄ±r" dedi. Akademi'nin Will Smith'e ceza verip vermeyeceÄŸi ise henÃ¼z bilinmiyor.

Bradley Cooper olayÄ±n ardÄ±ndan Will Smith'in yanÄ±na giderek onu sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â





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SAÃ‡INI NEDEN KISA KESTÄ°RDÄ°ÄžÄ°NÄ° ANLATMIÅžTI

Jada Pinkett Smith geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda saÃ§Ä±nÄ± neden kÄ±sa kestirdiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Genellikle eÅŸiyle Ã¶zel hayatlarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar yapan Smith, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda saÄŸlÄ±k sorununu masaya yatÄ±rdÄ±. "Kimse benim beyin ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesin ya da durmadan soru sormasÄ±n diye bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapÄ±yorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlÄ± hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÃ§ kaybÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoda anlattÄ±.

'SORU SORMAMANIZ Ä°Ã‡Ä°N...'

"Åžimdi bu noktada sadece gÃ¼lebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gÃ¼n aniden oldu" diye her ÅŸeyin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± anlattÄ±. Videoda takipÃ§ilerine "Alopesi ile mÃ¼cadele ettiÄŸimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasÄ±ndaki bir izi gÃ¶stererek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ä°ÅŸte bÃ¶yle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ve benim iÃ§in bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yÃ¼zden soru sormamanÄ±z iÃ§in bu videoyu paylaÅŸmaya karar verdim."

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'BÄ°Z ARKADAÅž OLACAÄžIZ'

SÃ¼rekli ve tutam tutam dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in saÃ§larÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazÄ±tan Jada Pinkett Smith, kimsenin "beyin ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemesini" istediÄŸini sÃ¶yledi. Sonunda da "alopesi ve ben arkadaÅŸ olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

'AVUCUM DÃ–KÃœLEN SAÃ‡LARIMLA DOLDU'

Jada Pinkett Smith, saÃ§ kaybÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda Red Table Talk adlÄ± programÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sorunun nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "BaÅŸlangÄ±cÄ± korkutucuydu. Bir gÃ¼n banyodaydÄ±m ve bir avuÃ§ dolusu saÃ§ elime geldi. Bu, hayatÄ±m boyunca korkuyla titrediÄŸim anlardan biriydi." Pinkett Smith, o sÃ¼reÃ§te daha kÄ±sa saÃ§ modellerini denediÄŸini bazen de saÃ§Ä±nÄ± Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

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'ELMASLARLA SÃœSLEYECEÄžÄ°M'

Sonunda da saÃ§Ä±nÄ± kazÄ±tmaya karar verdi Jada Pinkett Smith. Bu konuda da kÄ±zÄ± Willow'un kendisine cesaret verdiÄŸini anlattÄ±. Pinkett Smith, saÃ§Ä±nda hastalÄ±ktan etkilenen bÃ¶lgeyi gÃ¶stererek oraya elmaslar dizip kaÃ§ yapacaÄŸÄ±nÄ± da esprili bir ÅŸekilde anlattÄ±.

ALOPESÄ° AREATA NEDÄ°R? TÄ±pta alopesi areata halk arasÄ±nda da saçkÄ±ran ya da kÄ±lkÄ±ran hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinir. SaçlÄ± deri, sakal bölgesi, kaÅŸlar, kirpikler ve diÄŸer vücut kÄ±llarÄ±nÄ±n, belli bir belirti olmaksÄ±zÄ±n, tüm vücuda yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalÄ±ktÄ±r.HastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±k yinelemesi ve nasÄ±l seyredeceÄŸinin bilinmemesi nedeniyle hastalarÄ±n yaÅŸam kalitelerini etkilemesi olasÄ±dÄ±r. HastalÄ±ÄŸÄ±n nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k, endokrin, bulaÅŸÄ±cÄ± ve sinirsel etkenlerin rolü olduÄŸu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.Özellikle stres altÄ±nda, otoimmun hastalÄ±klarda veya androjen, testosteron benzeri hormonlarÄ±n baskÄ±lamasÄ± sonucunda agresifleÅŸen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi kendi hücrelerini yabancÄ± olarak görüp bu hücrelerle savaÅŸmaya baÅŸlar. Bu durumda kÄ±l kökleri etrafÄ±nda bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandÄ±rÄ±lan kimyasallar salgÄ±larlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.

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AÃ‡IKLAMALARI TARTIÅžMA YARATMIÅžTI

Jada Pinkett Smith ile eÅŸi Will Smith, bir sÃ¼redir "aÃ§Ä±k evlilik" sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri de dahil Ã¶zel hayatlarÄ±yla ilgili birÃ§ok ayrÄ±ntÄ±yÄ± basÄ±na verdikleri rÃ¶portajlarda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdikleri iÃ§in eleÅŸtiri konusu olmuÅŸtu. Gazetecilerin artÄ±k Ã§iftle bu tÃ¼r rÃ¶portajlar yapmasÄ±nÄ± istemeyen Dexter Morales adlÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Morales'in Change.org'da "Will ve Jada Smith ile rÃ¶portaj yapmayÄ± bÄ±rak!" sloganÄ±yla 26 KasÄ±m'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya iÃ§in ÅŸu ana kadar 2500'den fazla imza toplandÄ±.

KAMPANYA BAÅžLATILDI

Morales kampanyayÄ± baÅŸlatma nedenini aÃ§Ä±klamadÄ± ama imzalayanlar, Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n mahrem detaylarÄ±nÄ± ifÅŸa etme eÄŸiliminden duyduklarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiler. Bir kullanÄ±cÄ±, "Bu Ã§ift hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrendiÄŸim her ÅŸey benim isteÄŸim dÄ±ÅŸÄ±nda. Bizi rahat bÄ±rakÄ±n" yorumunu yaptÄ±. BaÅŸka bir kullanÄ±cÄ± da "DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse bu Ã§ok fazla. ÃœnlÃ¼ler genellikle bilmek istediÄŸimizden daha fazla bilgi paylaÅŸmazlar, ancak bu Ã§ift gerÃ§ekten bir istisna. Ä°lgi odaÄŸÄ±ndan biraz uzaklaÅŸmalarÄ± gerekiyor" diye yazdÄ±.

1997 YILINDAN BU YANA EVLÄ°LER

1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda evlilikleri Ã¼zerindeki sÄ±r perdesini kaldÄ±rdÄ± ve "aÃ§Ä±k evlilik" iddialarÄ±na yanÄ±t verdi. GQ dergisinin kasÄ±m sayÄ±sÄ±na konuk olan 53 yaÅŸÄ±ndaki Smith "Ä°liÅŸkimiz tek eÅŸli olarak baÅŸladÄ±. Ama sonra evrildi" diye konuÅŸtu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eÅŸinin baÅŸkalarÄ±yla da iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

'JADA, GELENEKSEL EVLÄ°LÄ°ÄžE Ä°NANMIYORDU'

"Jada, geleneksel evliliÄŸe asla inanmadÄ±. Gelenek dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkiler yaÅŸayan aile Ã¼yeleri vardÄ±. Yani Jada benden Ã§ok farklÄ± bir ortamda bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼" diyen Smith "mÃ¼kemmel iliÅŸkinin tanÄ±mÄ±yla ilgili bitmez tÃ¼kenmez tartÄ±ÅŸmalar olduÄŸunu da" vurguladÄ±. Will Smith "Ä°liÅŸkimizin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tek eÅŸliliÄŸi seÃ§tik. Ama bunun, mÃ¼kemmel iliÅŸkinin tek yolu olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduk" dedi.

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'BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZDEN AYRI KALAMADIK'

Jada Pinkett Smith, geÃ§en yÄ±l rap'Ã§i August Alsina ile kÄ±sa bir gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bunun Ã¼zerine Ã§iftin gizlice ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± da basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaÅŸmak iÃ§in her ÅŸeyi yaptÄ±k. Ama sonunda sadece bunun mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±k."

Will Smith ile Jada Pinmett Smith'in evliliÄŸinden 23 yaÅŸÄ±nda Jaden ve 20 yaÅŸÄ±nda Willow adlÄ± iki tane çocuÄŸu bulunuyor. Smith'in eski eyi Sheree Zampino'dan da ÅŸu anda 28 yaÅŸÄ±nda olan Trey adÄ±nda bir çocuÄŸu daha var.

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Alosepi, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda sadece Jada Pinkett Smith'e etkilemedi. Zaman zaman birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ bu sorunla mÃ¼cadele etti. Viola Davis, bu hastalÄ±ktan etkilenen Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda. Bir rÃ¶portajÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÃ§ kaybÄ± yÃ¼zÃ¼nden sÄ±k sÄ±k peruk kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± Davis.

STRES KAYNAKLI

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran model Tyra Banks da alopesi sorunu yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda yer alÄ±yor. O da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± stresin alopesiye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

NEREDEYSE KARÄ°YERÄ°NÄ° BÄ°TÄ°RÄ°YORDU

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Coronation Street adlÄ± diziyle ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan aktÃ¶r Sean Ward, bir dÃ¶nem alopesi yÃ¼zÃ¼nden neredeyse kariyerini bitirmeye karar verdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat o da daha sonra bu sorundan kurtuldu.

SAÃ‡INI SÃœREKLÄ° KAZITIYOR

Ä°ngiliz sunucu Gail Porter da alopesi nedeniyle Ã§ok fazla saÃ§ kaybetti. O da Ã§areyi tÃ¼m saÃ§Ä±nÄ± kazÄ±tmakta buldu. Uzun sÃ¼re o ÅŸekilde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Porter, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin ardÄ±ndan tekrar saÃ§larÄ±nÄ± uzattÄ±. Fakat sonra artÄ±k alameti farikasÄ± halineÂ gelen kazÄ±nmÄ±ÅŸ saÃ§larÄ±na geri dÃ¶nmeye karar verdi.

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