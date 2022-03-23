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Oyuncu Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin!

#Süleyman Yağcı#Esra Sönmezer#Fıs Fıs İsmail
Oyuncu Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin
Behlül AYDIN

Esra Sönmezer, programında ağırladığı Süleyman Yağcı ile tayt tartışması yaşadı. Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade etti. Sönmezer ise sinirlenerek “Yazın da bikini, mayo giymeyelim mi? Siz de bakmayın” dedi.

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Oyuncu Esra Sönmezer’in hazırlayıp sunduğu ‘Pembe Pijama’ programının bu haftaki konuğu Süleyman Yağcı oldu.

“Çocuklar Duymasın” dizisinde uzun yıllar canlandırdığı ‘Fıs fıs İsmail’ karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, “20 sene oyunculuk ile ambulans şoförlüğünü bir arada götürdüm. Emekli de oldum. 5 bin lira emekli maaşı alıyorum. Çok para kazanamadım. Lüks hastası bir insan değilim. Benim için önemli olan sağlık” dedi.

Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşandı.

Oyuncu Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin

Telefonla yayına katılan izleyicinin “Kocam tayt giyince bana karışıyor” sözleri sonrası Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade etti:

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“Günümüzde öyle insanlar var ki bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın.”

Sönmezer ise sinirlenerek “Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?” diyerek karşılık verdi.

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