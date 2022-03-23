Oyuncu Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin!

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Oyuncu Esra Sönmezer’in hazırlayıp sunduğu ‘Pembe Pijama’ programının bu haftaki konuğu Süleyman Yağcı oldu.

“Çocuklar Duymasın” dizisinde uzun yıllar canlandırdığı ‘Fıs fıs İsmail’ karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, “20 sene oyunculuk ile ambulans şoförlüğünü bir arada götürdüm. Emekli de oldum. 5 bin lira emekli maaşı alıyorum. Çok para kazanamadım. Lüks hastası bir insan değilim. Benim için önemli olan sağlık” dedi.

Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşandı.

Telefonla yayına katılan izleyicinin “Kocam tayt giyince bana karışıyor” sözleri sonrası Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade etti:

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“Günümüzde öyle insanlar var ki bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın.”

Sönmezer ise sinirlenerek “Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?” diyerek karşılık verdi.