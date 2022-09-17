Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında gerilim... 'Masaya gelip küfür etti'

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BURAK Deniz ve Nilperi Şahinkaya, Adana’da kavga etti. “Şahmeran” dizisi için Adana’da olan Burak Deniz, Altın Koza Film Festivali için şehre gelen ve kendisiyle aynı otelde kalan Nilperi Şahinkaya ile önceki gece saat 02.00 civarında tartışma yaşadı. İddiaya göre Deniz, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla oturan Nilperi Şahinkaya’yı görünce onların masasına gitti.



Ancak alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz’in bir süre sonra taşkınlık çıkarmasıyla ortalık karıştı. Masayı terk etmek isteyen Nilperi Şahinkaya’ya meslektaşının küfür ettiği öne sürüldü. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi’nin arkadaşı girdi. Çevredekiler Burak Deniz’i otelden uzaklaştırdı. Olayın ardından Şahinkaya kaldığı oteli değiştirdi.

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SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, dava açacaklarını söyledi: “Müvekkilim Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşlarıyla otururken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in hakaretlerine maruz kalmıştır. Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız.”

YANIMIZA 4 KEZ GELDİ

Emre Yusufi olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “‘Çok sarhoşum ve muhtemelen buraya geldiğimi daha sonra hatırlamayacağım’ diyen Burak, toplamda masamıza dört defa gelip küfürlü tacizde bulundu.”

KÜFÜR YOK

BURAK Deniz olayla ilgili şunları söyledi: “Tabii ki küfür etmedim. Nilperi’yi tanırım. Sadece selam verip, geyik yapmak istedim. 1 dakika bile durmadım zaten. Öyle bir tepki beklemiyordum. Karşı taraf bir anda ayaklandı. Geç vakit, yorgunluk derken olay farklı yere gitti. Evet, itiştik ama küfür olmadı. Anladığım; o gerildiğimiz beyefendi (Emre Yusufi) masaya gelmemden hoşnut olmadı. Bunu garip şekilde belli edince, ben de şahsi algıladım. Şimdi ‘kadın hakları’ gibi bir yere gidiyor konu. Benim hiçbir kadına öyle bir söylemim olmadı, olamaz. Geçmiş olsun diyelim, keşke yaşanmasaydı.”