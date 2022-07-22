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Eski eş Didem Sarı, İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa etti

#Didem Sarı#Çağla Şıkel#İzzet Antebi
Eski eş Didem Sarı, İzzet Antebi ile Çağla Şıkelin mesajlarını ifşa etti

İŞADAMI İzzet Antebi’nin boşandığı eşi Didem Sarı, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir iddiada bulundu.

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Sarı, Antebi’nin henüz resmi olarak boşanmadan önce ünlü manken Çağla Şıkel’le aşk yaşadığını öne sürdü ve ikilinin Instagram üzerinden yaptıkları konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı.

Sarı’nın iddiası sosyal medyada gündem oldu. İzzet Antebi ise Didem Sarı ile 24 Eylül 2021’de boşandıklarını, ifşa edilen yazışmaların tarihinin ise 28 Ekim 2021 olduğunu söyledi.

Eski eş Didem Sarı, İzzet Antebi ile Çağla Şıkelin mesajlarını ifşa etti

İzzet Antebi ise Didem Sarı ile 24 Eylül 2021’de boşandı

INSTAGRAM’IMI HACK’LEDİ

Çağla Şıkel’le yalnızca arkadaş olduklarını ifade eden İzzet Antebi, şöyle konuştu:

“24 Eylül’de boşandık. 28 Ekim’deki yazışmanın evliyken yapılmış gibi yansıtılması kafasının yerinde olmadığını gösteriyor. Çağla benim çok eski dostum, aramızda bir ilişki olmadı. Arkadaşça yapılan yazışmalar onlar. Didem Instagram’ımı hack’lediği için bunları gördü. Hukuken ne gerekiyorsa her şeyi yapacağım. Çağla Hanım’ın da dava açacağını duydum.” 

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#Didem Sarı#Çağla Şıkel#İzzet Antebi

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