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Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Seda Bakan
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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BODRUM AŞIKLARI

Yeni sevgililer Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, Bodrum’da tatil yapıyor. Çift önceki gün Gündoğan’daki bir plajda objektife yansıdı.

Bodrum’da bir davete el ele katılıp aşklarını duyuran oyuncu Tuvana Türkay ve işadamı İzzet Antebi önceki gün Gündoğan’daki bir plajda görüntülendi. Tuvana Türkay denizde tek başına yüzdükten sonra sevgilisi İzzet Antebi’nin yanına gitti. İki sevgili gün boyu güneşlenerek sohbet etti. Didem Sarı’dan geçen yıl boşanan işadamı İzzet Antebi, kızı Mila’yı da sevgilisiyle tanıştırmıştı. (Kamil SÜMER)

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

UÇTU UÇTU LEYLA UÇTU

Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Başarılı oyuncu, eşi Ali Erel ve kızı Leyla ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum Ortakent’deki halk plajında görüntülendi.

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Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Bakan, önce kızıyla kumda oynadı ardından onu uçak şeklindeki şişme bebek botuna bindirdi. Babasının botun ipini çekmesiyle Leyla, eğlenceli anlar yaşayarak, “Uçuyorum” diye bağırdı. (Kamil SÜMER)

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

 SU DALAŞI CAN'I GÜLDÜRDÜ

Oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, tatilin tadını Çeşme’de çıkarıyor. Önceki gün dört yaşındaki oğulları Can’la denize giren çift, birbirlerini düşürerek, oğullarını güldürdü.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu eşi Beyza Şekerci ve oğlu Can ile Çeşme tatilinde görüntülendi. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, suyun içinde oğullarıyla vakit geçirdi. Denizde birbirlerine sarılarak şakalaşan çift, oğulları Can’ın bu durumu komik bulmasıyla aynı oyunu birkaç kez tekrarladı. Kahkahalar atan Can’ı kucaklayan çift, eğlenceye devam etti. (Deniz BOY)

12 KİLO VERDİ

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Emre Altuğ, önceki gün menajeri Abdullah Bulut’la Çeşme’deki The Beach of Momo’da denize girerken görüntülendi.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Yeni şarkısı “Avut Beni” ile bu yıl ikinci şarkısını müzikseverlerle buluşturan Altuğ, yoğun çalışma temposuna tatil molası verdi. 52 yaşındaki sanatçının fit hali de gözlerden kaçmadı. Yakında yeni bir projeyle ekranlara dönecek olan Altuğ’un bu dizi için 12 kilo verdiği öğrenildi. (Deniz BOY)

 MÜQ BEACH

Komedyen Cem Yılmaz, bayram tatilini oğlu Kemal’le birlikte Bodrum’da geçirdi.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Oğluyla iyi vakit geçiren Yılmaz, Kemal’in eğlenceli pozunu takipçileriyle paylaştı. Gençlerin jargonunu kullanan ünlü komedyen, “mükemmel” yerine “müq” beach diyerek takipçilerini güldürdü.

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KARPUZ VE ÇİLLER

Gizem Karaca’nın Çeşme tatili devam ediyor.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Karaca, sık sık paylaştığı pozlarıyla takipçilerini de habersiz bırakmıyor. Önceki gün bikinili bir pozunu paylaşan ünlü oyuncu, altına “kum, güneş, karpuz ve çiller” notunu düştü…

TATİL ZAMANI

Bayram boyunca sahnede olan Simge Sağın, tatile gitti. Teknede tatil yapan şarkıcı, önceki gün arkadaşı Seçkin Süngüç’le fotoğraflarını paylaştı.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Süngüç’le birlikte tatil yapan Sağın’ın, ‘paddle board’ üzerindeki fotoğraflarına beğeni yağdı.

TATİLDEN POZLAR

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Ünlü sanatçı Deniz Seki, bayram tatilinde hem Bodrum’da sahneye çıktı hem de tatil yaptı.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

Tatil bitimiyle İstanbul’a dönen şarkıcı, Bodrum tatilinden kalan pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Seda Bakan

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