"Bu insanlar, son 15 yılında Neşet Ertaş’ın hayatında yok"

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2012 yılında aramızdan ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin basın toplantısı dün akşam Kanyon Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.
Toplantıya filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmenleri Ömer Faruk Sorak, Berker Berki ve filmin oyuncuları Zara, Melisa Aslı Pamuk ve Yüsra Geyik katıldı. “Ayla” ve “Müslüm” gibi gişede büyük başarı yakalayan yapımlara da imza atan Mustafa Uslu, toplantıda filmin ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ iddiasıyla mahkemeye taşınmasını ve Neşet Ertaş’ın ailesinin iddialarına cevap verdi.
MADDİ TALEPLERİ OLDU
Hukuki sürece de değinen Uslu şöyle konuştu: “Biz Büyük Usta Neşet Ertaş’ı asla incitecek bir şey yapmadık, bir işin içine girmedik. Ona yakışan bir film yaptık. Bu filmi hiç kimse durduramaz, hiç kimse engelleyemez. Bu lafı ben demiyorum ‘Yüksek Mahkeme’ diyor. ‘Yüksek Mahkeme’ diyor ki, ‘bu filmi bilirkişiler tarafından izlenmeden engelleyemezsin, sansüre girer’ diyor. Benim görüşüm şu, çocukları Erol Parlak’ı çocukça kıskançlık sebebiyle istemedi. Erol Hoca ile Neşet Ertaş ile baba oğul ilişkisi doğmuş aralarında. Ailenin tabii ki maddi bir talebi oldu. Bu gerçekleşseydi bu dava süreci olmayacaktı. ‘Erol’u oradan gönder’ dediklerinde ben Döne Ertaş’ı dinleseydim, her şey yolunda gidecekti fakat ben kendi mesleğime ihanet etmiş olacaktım” dedi. Deniz BOY
BANA "KARA KIZIM" DERDİ
Filmde rol alan Zara, “Neşet Usta bana ‘kara kızım’ diye seslenirdi. Onunla kelimelere sığmayacak güzel bir ilişkimiz vardı. Ben filmde annesini oynuyorum. Bu projede yer almak benim için gurur verici” dedi.