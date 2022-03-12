Yıldız Tilbe’den tepki çeken sokak köpekleri paylaşımları

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe köpek saldırıylarıla ilgili art arda gelen haberlerin ardından Twitter sayfasında yaptığı paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu. Tilbe'nin 'Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?' nedeniyle tepki çekti.

Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kullanıcı "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

'MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLERİM'

Yıldız Tilbe, arka arkaya yeni açıklamalar yaparak kendisini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

* Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da.

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* Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur , olmamalıdır , yasalar insanında hayvanında, birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır.

* İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur , cezalandırılmalıdır , başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır.

* Ben de şu an o çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum . Sevmek için bir sebep göremiyorum ,Hayvan sevmek başka şey , bütün hayvanlar güzeldir , bunlar insan parçalıyor, öyle gezsinler mi?

* Köpek var köpek var , bunlar canavar, bizim bi köpeğimiz vardı , bütün sokağı korurdu , saldırmak neymiş ,bunlar vahşi , birbirine de insana da kediye de her şeye saldırıyorlar. Köpeklerin saldırıp öldürdüğü ,sakat bıraktığı insanlara acımayanları ,hala katil köpekleri masum finolarmış savunanları kendi vicdanlarına bırakıyorum.

* Ben buradan masum köpeklerden özür dilerim onlarında adı geçtiği için , Allah bütün masum hayvanları korusun , insanları da. Kötülerinden razı olmasın.