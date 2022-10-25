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Görgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuş'tan neden şikayetçi olmadı?

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Darp
Görgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuştan neden şikayetçi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 08:23

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’tan araç içinde şiddet gördüğü iddiasını yalanladı. Ancak olayın görgü tanığı konuştu: “Şok halindeydi. Kendi aracımıza aldık.” Şallı’nın olay sonrası kliniğe gidip röntgen çektirdiği öğrenildi.

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3 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bu kez şiddet haberleriyle gündemde. İddiaya göre Şallı, araç içinde eşinden şiddet gördü ve ünlü mankeni çevreden yetişenler kurtardı. Şallı sosyal medya üzerinden iddiayı yalanladı, ancak olay yerine polis çağıran görgü tanığı yaşananları “2. Sayfa” programına anlattı. Yayına telefonla bağlanan görgü tanığı, şunları söyledi:

Görgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuştan neden şikayetçi olmadı


Ebru Şallının eşi Uğur Akkuştan şiddet gördüğü iddia edilmişti... Görgü tanığı o anları anlattı: İmdat diye bağırıyordu

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edilmişti... Görgü tanığı o anları anlattı: İmdat diye bağırıyordu!

SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET VARDI

“8 Ekim günü saat 14.30 sularında Emirgan’dan Beşiktaş’a doğru giderken sıkışan trafikte çığlık sesi duyduk. Arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını gördük. Hem sözlü şiddet vardı hem de kadını darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumrukladı. Babam da arabayı önüne kırdı. Sonra (Uğur Akkuş) aracı durdurup ‘Biz aramızda tartışıyoruz, ben onu indireceğim’ dedi. Araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Ebru Şallı’yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. ‘Bir yeriniz acıyor mu?’ diye sorduğumuzda bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi. Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişti, ambulansa bindirdik.”

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Görgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuştan neden şikayetçi olmadı


BASKI ALTINDA OLABİLİR

Görgü tanığı, durumu polise haber verdiğini söyledi: “155’i aradım. Beklerken ambulanstakiler ‘Ebru Hanım eşinden şikâyetçi olmak istemiyor’ dedi. ‘Size yardım edecek birileri var mı?’ diye sorduk. O da annesi ve ablasının geleceğini söyledi. Bu olayı basına anlatmak gibi bir düşüncemiz yoktu. Ancak baskı ya da tehdit altında olabilir diye düşündük.” Olayın ardından Ebru Şallı’nın Etiler’deki özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği öğrenildi.

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Görgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuştan neden şikayetçi olmadı

Neden korudu

Yaşanan olayın ardından Uğur Akkuş’la ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Ünlü işadamının daha önce karıştığı kavga nedeniyle cezaevine girdiği, pandemi sürecinde ‘koronavirüs izni’ kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü. İddiaya göre Akkuş herhangi bir şiddet olayına karışırsa yeniden cezaevine dönecek. Ebru Şallı’nın da bu yüzden eşinden şikâyetçi olmadığı söyleniyor.

Görgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuştan neden şikayetçi olmadı

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Darp

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