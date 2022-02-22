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Gizem Tuncer'e ilk tepki babası Mahmut Tuncer'den gelmiştir!

#Gizem Tuncer#Mahmut Tuncer#Gizem Tuncer Mahmut Tuncer
Gizem Tuncere ilk tepki babası Mahmut Tuncerden gelmiştir

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in Posta Gazetesi’ne verdiği röportajdaki “Parasız adam gereksiz adamdır” sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kelebek yazarları Savaş Özbey ve Orkun Ün, şarkıcının o açıklamasını değerlendirdi.

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İLK TEPKİ BABASINDAN GELMİŞTİR

“Babası Mahmut Tuncer’in geçmişini unutmuş Gizem. Eminim bu sözlerine ilk tepki babasından gelmiştir. Mahmut Tuncer, ‘Annen çok zengindi. Benim beş kuruş param yoktu. Anneni bana vermek istemediler. Ben günlerce, aylarca kapısında yattım’ diye kızmıştır.”

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İLK TEPKİ BABASINDAN GELMİŞTİR
#GİZEM#HAKAN MERİÇLİLER
İLK TEPKİ BABASINDAN GELMİŞTİRHürriyet LogoHürriyet.com.tr

ANNESİ DE ÖYLE DÜŞÜNSEYDİ...

“Gizem’in bu teoreminde iki ‘küçük’ sıkıntı var. Birincisi, milyonlarca parasız insana ‘gereksiz’ diyerek onları incitebilme ihtimali. İkincisi de kendi babasının Şanlıurfa sokaklarında darı ve buz sattığı gerçeği. İyi ki annesi onun gibi düşünmüyormuş. Yoksa mahrum kalacaktık bu üst düzey zekâdan.”

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ANNESİ DE ÖYLE DÜŞÜNSEYDİ...
#AZİZ SANCAR#GİZEM TUNCER
ANNESİ DE ÖYLE DÜŞÜNSEYDİ...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Tuncer, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi:

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"İsteyen istediğini düşünebilir. Röportajı tam okuduğun zaman anlamayacağın bir şey yok.

Kendi parasını kazanmayan adama aşık olmam. Evde oturacak ben mi bakacağım ona…

Parasız hayat mı dönüyor, çalışacaksın çabalayacaksın! Ben aynı şekilde kadının da çalışması gerektiğini düşünüyorum. Birine sırtını dayayıp hayat geçmez öyle bir dünyada yaşamıyoruz.

Ya da babasının parasıyla yaşayan adamlarıyla yaşıyorlar bu güzel bir şey değil, 10 olmaz üç olur kendi parasını kazanır.

Davul bile dengi dengine evlilik yaptığın zaman olmuyor yürümüyor. Ablamın evliliği de bu yüzden bitti.

Kimse beni sevmek mecburiyetinde değil, isteyen istediğini yazsın yorumlasın."

 

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