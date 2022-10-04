Arkadaşıyla saç saça baş başa kavga etmişti... O sorulara yanıt yok

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EĞLENCE GECESİ

Melisa Döngel, kız arkadaşlarıyla çıktığı eğlence gecesinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekânın önünde objektife yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de bir arkadaşıyla saç saça baş başa kavga eden Döngel bu kez hayli keyifliydi. Muhabirler o kavganın nedenini sordu, ancak anlatmak istemeyen Döngel yanındaki arkadaşıyla beraber mekânın iç kısmına geçti. (Sayit DURMAZ)

PROJELER YOLDA

Deniz Seki önceki gün İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi.

İzmir konserinden döndüğünü söyleyen şarkıcı, “Sahnem vardı, muhteşem geçti. Konserlerim yoğun şekilde devam ediyor. Ben sahnelerde çok mutluyum. Yeni projeler de yolda” dedi. Seki, sosyal medyada gündem olan photoshop’lu fotoğrafları hakkında ise konuşmadı. (Sayit DURMAZ)

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NİŞANDA BULUŞTULAR

Sanat dünyasının ünlü isimleri İsmail Akyazıcı ve Didem Keleş’in nişan töreninde buluştu.

Çamlıca Köşk’te önceki akşam yapılan törene katılanlar arasında Neslihan Atagül-Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu ve Hilal Altınbilek de vardı. Metin Hara ile ilişkisi biten Hilal Altınbilek’in geceye Metehan Ağaoğlu adlı bir gençle katılması dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

SEVGİLİM DEĞİL, ARKADAŞIM

Deniz Işın, oyuncu arkadaşları Fatih Özkan ve Rami Narin ile birlikte önceki akşam Cihangir Geyik adlı mekanda eğlendi.

Mekân çıkışı soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, Oktay Çubuk’la aşk yaşadığı haberlerini yalanladı: “Oktay Çubuk arkadaşım, uzun süredir görüşmüyorum. Biz onunla sevgili değil arkadaşız.”

(Sayit DURMAZ)

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YENİ AŞKIYLA EL ELE

İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra’dan geçen ay boşanan Selin Ciğerci’nin yalnızlığı uzun sürmedi.

Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününe yeni aşkıyla katıldı. İkili gecede el ele görüntülendi. Ciğerci, sevgilisinin ismini vermek istemedi. (Sayit DURMAZ)

GÖNÜL FERMAN DİNLEMEZ

Buray önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullu sevenleriyle buluştu. Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen Buray, Ayşe Özyılmazel’le ilişkisinin bittiğini söyledi.

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“Denedik, olmadı. Allah herkesin kalbine göre versin” diyen şarkıcı, “Peki kalbinizi aşka kapattınız mı?” sorusuna da tebessüm ederek yanıt verdi: “Gönül ferman dinlemez. Önceden öngörebileceğimiz bir durum değil aşk. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu değil. Hayat sürprizlerle dolu.” (Sayit DURMAZ)