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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den açıklama: Şoku atlattık, kızımız Mavi'nin tedavisine başladık

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#Gamze Erçel#Aylin Mavi Yıldırım#Hande Erçel
Hande Erçelin ablası Gamze Erçelden açıklama: Şoku atlattık, kızımız Mavinin tedavisine başladık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 12:35

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Açıklama geldi...

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Anne Gamze Erçel, konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...
İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler"

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#Gamze Erçel#Aylin Mavi Yıldırım#Hande Erçel

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