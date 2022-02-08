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Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, Adil Şentekin... Ünlü isimleri kapıcı çarptı!

#Haldun Dormen#İlber Ortaylı#Bennu Gerede
Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, Adil Şentekin... Ünlü isimleri kapıcı çarptı
Sinem Vural

Birçok ünlü ismin yaşadığı Nişantaşı’ndaki tarihi apartman, dizilere konu olacak olayla sarsıldı. Apartman görevlisi binada yaşayanlardan para toplayarak, kayıplara karıştı. Eşi ve çocuğunu bırakan görevli için kayıp ilanı verildi.

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HALDUN Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, yapımcı Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu apartman, şaşkınlık veren bir olaya sahne oldu.

Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisine yakın bulduğu isimlerden 5’er bin lira aldı. Ardından, eşi ve çocuğunu bırakarak topladığı paralarla kayıplara karıştı.

Apartman yöneticisi kendisi hakkında kayıp ilanında bulunurken, para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışıyor.

NE KADAR PARA TOPLADIĞI BİLİNMİYOR

Birçok kişi ne kadar para verdiğini söylemediği için, görevlinin tam olarak kaç parayla kayıplara karıştığı bilinmiyor. Ancak yönetimin söylediğine göre bazı kişilerden “borcum var” diyerek 5 bin lira alan görevli, bazı evli çiftlerden çifter çifter para topladı.

Henüz şikâyette bulunmayan yönetim, önce apartman görevlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.

Bir haftadır ailesinin de kendisine ulaşamaması nedeniyle ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikâyette bulunulacak.

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TEŞVİKİYE’NİN SİMGE YAPILARINDAN

1920’li yıllarda inşa edilen apartman, Hüsrev Gerede Caddesi’nin tarihi yapılarından biri. Hüsrev Gerede’nin torunu Bennu Gerede’nin yanı sıra Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Zafer Algöz gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor.

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#Haldun Dormen#İlber Ortaylı#Bennu Gerede

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