Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un da aralarında bulunduğu tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 8 yaralı!

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Edinilen bilgiye göre, “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durağı Çorum'du. Sevenleriyle bir araya gelen ekip dönüş yolunda kaza yaptı. Oyuncu Sergen Deveci'nin kazadan saatler önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Deveci'nin paylaşımında eğlenceli anlar yer alıyor.

Videoda Ceyhun Fersoy, ekip arkadaşlarına ve seyircilere teşekkürlerini iletiyor.

Gözden Kaçmasın Tiyatro emekçisi Tolga Güleryüz hakkında bilgiler Haberi görüntüle

BEŞ BELASI OYUNUN KONUSU

Rauf orta yaşlı, evli ve işkolik bir adamdır. Karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına ormanda arabası bozulan Hulusi düşer. Evet, düşmek tam da Hulusi yi tanımlayan bir eylemdir. Hayat üniversitesinde doktorasını kadınlar üzerine yapmış olan Hulusi, bir tesadüf sonucu aynı gecede hem Jülide nin hem de Rauf un yatağında yakalanmıştır. Bakalım bu karmaşadan kurtulmaya çalışan Hulusi, dolayısıyla Rauf ile Jülide çiftinin başına neler gelecek...

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Yazan: Eray Yasin Işık

Yöneten: Serkan Üstüner

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Işık Tasarım: Tolga Güleryüz

Afiş Tasarım: Galip Aksular

Fotoğraf: Emre Mollaoğlu

Yapım: Jest Tiyatro

Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Melis İşiten , Sergen Deveci