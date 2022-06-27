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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi

#Müge Anlı#Şinasi Yüzbaşıoğlu#Nikah
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde canlı yayında evleneceğini açıklamıştı. Müge Anlı, cumartesi günü hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştirdi.

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Müge Anlı, evleneceğini canlı yayında böyle duyurmuştu:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim. "

SADE NİKAH
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu,  cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah ile hayatlarını birleştirdi.

Ünlü televizyoncunun canlı yayında evleneceğini açıklaması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Müge Anlıdan evlilik açıklaması... Müstakbel damadınızın adı: Şinasi YüzbaşıoğluMüge Anlı'dan evlilik açıklaması... Müstakbel damadınızın adı: Şinasi YüzbaşıoğluHaberi görüntüle
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