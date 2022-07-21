Kutsi'nin eşinden şoke eden paylaşım: Şiddet görüyorum

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Şarkıcı Kutsi iki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar’dan 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, oyuncu Feyza Çıpa ile aşk yaşamaya başlamıştı.

FEYZA İLE YÜRÜMEDİ

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikili 4 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktaladı.

Feyza Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum"

ŞAŞIRTAN EVLİLİK

Kutsi, mart 2021'de rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi.

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Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker’in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

ŞİDDET GÖRÜYORUM

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Sibel Ülker, dün Instagram sayfasında kafa karıştıran bir açıklama yayınladı.

Ülker sayfasında "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!" mesajını paylaştı.

Kutsi konuyla ilgili sessizliğini korurken, ikili birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

ESKİ EŞTEN MANİDAR PAYLAŞIM

Çıkan haberlerin ardından Kutsi'nin eski eşi Sinem Bayraktutar sevgilisi ile fotoğrafını 'Adamım' notu ile paylaştı.