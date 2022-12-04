48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar!

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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi bu gece düzenleniyor. Zorlu PSM’de gerçekleşen görkemli tören kırmızı halı seremonisiyle başladı.

BİZDE BİR KELEBEĞİN ÖMRÜ BİR ÖMRE BEDELDİR

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Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunduğu 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

İŞTE 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'NİN SAHİPLERİ:

48. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR - NİLSU BERFİN AKTAŞ - ÖZGÜ KAYA - SU BURCU YAZGI COŞKUN - TARO EMİR TEKİN Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü Demet Özdemir'in elinden aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ (YARGI / KANAL D) Pınar Deniz, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Faruk Bayhan'ın elinden aldı. EN İYİ ERKEK OYUNCU - KAAN URGANCIOĞLU (YARGI / KANAL D)

EN İYİ DİZİ -

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU -

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU -

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI-

EN İYİ KADIN SUNUCU -

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En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülü Müge Anlı ile Tatlı Sert'in oldu. Anlı, ödülünü Şansal Büyüka'nın elinden aldı.En İyi Kadın Sunucu ödülü de Müge Anlı'ya gitti.

EN İYİ ERKEK SUNUCU - KENAN İMİRZALIOĞLU (KİM MİLYONER OLMAK İSTER - ATV) / En İyi Erkek Sunucu Ödülü, Kim Milyoner Olmak İster programı ile Kenan İmirzalıoğlu'nun oldu. Ödülü Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine programın yapımcısı Mehmet Çam aldı.



YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ -

EN İYİ ERKEK ŞARKICI -

EN İYİ KADIN ŞARKICI -

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI -

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N İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU -

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ -

EN İYİ YÖNETMEN -

EN İYİ SENARİST -

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En İyi Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi Edis'e ödülünü Ersay Üner takdim etti./ En İyi Kadın Şarkıcı ödülünün sahibi Zeynep Bastık, ödülünü Bengü'nün elinden aldı./ Ebru Yaşar'a ödülünü Coşkun Sabah takdim etti./ Bilal Sonses oldu. Sonses, ödülünü Coşkun Sabah'ın elinden aldı./ Yılın 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünün sahibi Azra Aksu oldu. Ödülü Begüm Birgören verdi.En İyi Yönetmen Ödülü, Yargı dizisinin yönetmeni Ali Bilgin'e gitti. Ödülü Nevra Serezli takdim etti.









