Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdi! 'Benim adım artık Mahmut Erkan'

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Oyuncu Ahu Tuğba’nın eski sevgilisi Meriç Erkan, sarık takarak cüppe giydi ve ismini değiştirdi.

Yeni Şafak TV’ye konuk olan Erkan, yeni isminin “Mahmut” olduğunu açıkladı ve ‘bambaşka bir hayata geçtiğini’ söyledi:

“Kurban olduğum Allah’ım sözünden dönmez, o beni affetti. Kimse, pişman olacağı şeyleri yapmasın, sonra çok üzülürler. Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim şovmenlikti. Bu bir konsept değil, bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma. Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz.”

52 yaşındaki Erkan, nasıl bir eş aradığına dairse şu ifadeleri kullandı: “İslam’a, şeriata uygun... İslam’a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak. Yan yana durduğumuzda da görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak. Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten.”

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Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve danslarıyla tanınmıştı. Erkan, ardından evlilik programlarına katılarak adından söz ettirmişti.